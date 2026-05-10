Sin vida fueron hallados los cuatro trabajadores atrapados por explosión en mina de carbón de Cucunubá, Cundinamarca

–Luego de las labores de atención de la emergencia registrada en el municipio de Cucunubá, fueron hallados sin vida los cuatro mineros que permanecían atrapados en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo, informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.

Las víctimas fueron identificadas como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Guerrero Villamil, Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

El mandatario departamental indicó que la mina contaba con título minero y licenciamiento ambiental otorgado en diciembre del año anterior. Sin embargo, se analiza si la boca de mina hacía parte del lindero autorizado.

«Lamentamos profundamente que se haya presentado un nuevo accidente con víctimas fatales en actividades mineras y expresamos nuestra solidaridad con las familias de los trabajadores fallecidos».

La explosión, aparentemente por acumulación de gases, se produjo en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá, se produjo al finalizar la tarde este sábado.

En el lugar hicieron presencia unidades de Bomberos de Ubaté, ambulancias con personal médico y organismos de atención de emergencias, además del Grupo de Rescate Minero, la Policía Cundinamarca y la Alcaldía Municipal, apoyando las labores de búsqueda y rescate, que culminaron en la madrugada de este domingo, con el lamentable resultado de los cuatro trabajadores muertos.

El pasado lunes 4 de mayo se registro una explosión similar en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, aparentemente por acumulación de gases. Quince mineros quedaron atrapados. De ellos, 3 lograron salir por sus propios medios y 9 fueron encontrados sin vida. Las otras 6 personas que hacían parte del turno fueron rescatadas con vida.