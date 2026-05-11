Conozca la programación de cortes de agua en barrios de Bogotá y Soacha en la semana del 11 al 15 de mayo de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Conoce los cortes de agua en barrios de Bogotá y en el municipio de Soacha en Cundinamarca, programados durante la semana del 11 al 15 de mayo de 2026, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios de Bogotá y del municipio de Soacha con cortes de agua del 11 al 15 de mayo de 2026

Lunes 11 de mayo de 2026

Localidad de Engativá

La Rivera, Marandú y San Antonio. De la calle 63 a la calle 72, entre la carrera 103 y la carrera 114. Desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Puente Aranda

El Ejido e Industrial Centenario. De la avenida Carrera 39 a la avenida Carrera 50, entre la calle 13 y la avenida Calle 20 o avenida Américas. Desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Martes 12 de mayo de 2026

Localidad de San Cristóbal

Los Libertadores. De la calle 54 sur a la calle 62 sur, entre la carrera 10 este y la transversal 12B Este. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barlovento. Por la carrera 72, entre la avenida Calle 72 y la calle 60A sur. Desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Debido a empates en redes del acueducto.

Municipio de Soacha

León XIII. De la carrera 7 a la carrera 20, entre la calle 53 y la calle 57. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

El Cedro, El Cedro I, Juan Pablo I, La Despensa Soacha, La María, León XIII, Los Ocales, Los Olivos, Los Olivos I, Los Olivos II, Los Olivos III, Los Olivos IV, Olivares, Pablo VI, Reina Sofía y Rincón de Santa Fe. De la diagonal 34 a la calle 58, entre la carrera 4 y la carrera 23B. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Conjunto Hacienda La Estancia Navarra. Calle 170 con carrera 8. Desde las 10:00 a. m. por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

El Redil, San Antonio Norte y La Uribe. De la calle 170 a la calle 189, entre la carrera 7 y la carrera 9. Desde las 10:00 a. m. por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Localidad de Kennedy

Lusitania. De la avenida Carrera 68 a la carrera 68G, entre la avenida Calle 6 o avenida Américas y la avenida Calle 13. Desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Miércoles 13 de mayo de 2026

Localidad de Suba

San José del Prado, Iberia, Atenas, Santa Helena, Escuela de Carabineros y El Plan. De la carrera 54D a la carrera 75, entre la calle 134 y la calle 153. Desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

San Carlos Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental. De la carrera 136A a la carrera 153A, entre la calle 142 y la calle 144. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a empates en redes del acueducto.

Localidades de Usaquén

San Rafael, Prado, Rincón, Santa Helena, La Sultana, Prado Pinzón, Tarragona, Villa Morena, San José Spring y Los Libertadores. De la calle 128A a la calle 144A, entre la Autopista Norte y la carrera 52. Desde las 10:00 a. m. por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Localidad de Fontibón

Puerta de Teja. De la calle 24 a la calle 26, entre la carrera 86 y la carrera 100. Desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

El Remanso I, Escocia (parcial), Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio y San Martín.

De la carrera 87C a la carrera 89B, entre la calle 55 sur y la calle 57 sur.

De la carrera 87K Bis a la carrera 89B, entre la calle 57A y la calle 59C sur.

De la calle 59C sur a la calle 73A sur, entre la carrera 88C y la carrera 89B.

De la calle 61A sur a la calle 74B Bis sur, entre la carrera 89B y la carrera 92.

Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Jueves 14 de mayo de 2026

Localidad de Suba

Casa Blanca Suba I, Suba Cerros y Suba Urbano. De la carrera 76 a la carrera 88, entre la calle 145 y la calle 152. Desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Usaquén

San José de Usaquén, Verbenal San Antonio y Canaima. De la carrera 9 a la carrera 18, entre la calle 180 y la calle 193. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a empates de redes del acueducto.

Toberín, Villa Magdala, Nueva Autopista y Cedritos. De la calle 129 a la calle 170, entre la carrera 15 y la carrera 45. Desde las 10:00 a. m. por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Localidad de Kennedy

Provivienda y Carvajal. De la avenida calle 26 sur a la avenida Carrera 72, entre la transversal 72N y la transversal 68F. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

San Bernardino, Escocia, Islandia, El Jardín, Gran Colombiano, Paso Ancho, Jiménez de Quesada y Antonia Santos. De la calle 66 sur a la calle 94 sur, entre la carrera 77H y la carrera 87. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Hipotecho, Hipotecho Occidental y La Igualdad. De la calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 y la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Bosa

Caldas, Cañaveralejo Rural, Cañaveralejo, El Corzo, El Corzo Rural, El Recuerdo, La Cabaña, La Parcela, Las Margaritas, Osorio X, Osorio XXIII, San Miguel, Santa Bárbara, Santa Fe Bosa, Santa Fe y Urbanización Caldas. De la avenida Calle 43 sur a la calle 59 sur, entre la avenida Carrera 89B y la carrera 110A. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Olarte, Andalucía, Nuevo Chile, Cementerio y Motorista. De la calle 53C sur a la calle 57R sur, entre la carrera 71B y la carrera 75F. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Localidad de Usme

Bolonia, Bolonia I, Brisas del Llano, El Bosque, El Bosque Central, El Bosque Central I, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II, El Nuevo Portal II Rural, El Pedregal II, El Portal del Divino, El Portal Urbano, El Progreso Usme, El Refugio I, El Salteador, El Tuno, El Uval, Fiscala Alta, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Huerta, La Orquídea de Usme, Pepinitos, Portal Rural II, Puerta al Llano de Usme, Puerta al Llano I, Puerta al Llano Rural, San Felipe de Usme, San Felipe de Usme Rural, Tocaimita Oriental y Tocaimita Oriental I.

De la calle 66D a la calle 68A sur, entre la carrera 4A y la carrera 7H.

De la calle 69G sur a la diagonal 72 sur, entre la quebrada Santa Librada y la carrera 9.

De la calle 87B sur a la calle 89C sur, entre la carrera 9 y la carrera 7C este.

Desde las 10:00 a. m. por 8 horas. Debido a mantenimiento preventivo tanques.

Viernes 15 de mayo de 2026

Localidad de Engativá

Engativá, Villa Gladys, Sabanas del Dorado y La Faena. De la calle 63 a la calle 72, entre la carrera 112 y la carrera 127. Desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.