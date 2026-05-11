MinJusticia confirma el traslado de un cabecilla de bandas criminales promotores de la «parranda vallenata» en cárcel de Itagüí

–El Gobierno nacional anunció el traslado de Paulo Andrés Torres Flórez desde la Cárcel de Itagüí hacia el establecimiento penitenciario de Girón, Santander, como parte de las medidas adoptadas tras la «parranda vallenata» promovida por los cabecillas de las bandas criminales de Medellín el pasado 8 de abril al interior del penal.

La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien explicó que el traslado se realizó por solicitud de la Consejería Comisionada de Paz al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), mientras avanzan las investigaciones disciplinarias, administrativas y penales correspondientes.

“Por solicitud de la Consejería Comisionada de Paz al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se trasladó desde la Cárcel y Penitenciaría La Paz, con sede en Itagüí, al establecimiento carcelario de Girón, a Paulo Andrés Torres Flórez, por su presunta participación en los hechos del pasado 8 de abril”, señaló el ministro de Justicia.

El Gobierno indicó que desde el primer momento activó medidas de control, seguridad y vigilancia para garantizar el orden y la disciplina al interior del sistema penitenciario. Entre las primeras decisiones estuvo la suspensión de los diálogos con la mesa sociojurídica, medida que continúa vigente mientras avanzan las actuaciones de las autoridades competentes.

De igual forma, el INPEC inició investigaciones disciplinarias internas, adoptó medidas administrativas inmediatas y trasladó al director encargado del establecimiento penitenciario. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación asumió competencia prevalente en las investigaciones, en las que actualmente están vinculados 13 funcionarios presuntamente involucrados entre directivos y personal de custodia.

Como parte del fortalecimiento de los controles institucionales, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) instaló 36 cámaras de última tecnología integradas al sistema nacional del INPEC, con capacidades de inteligencia artificial e infrarrojo para monitoreo en tiempo real. Además, se adelantaron operativos que permitieron la incautación de celulares, licores, memorias USB y otros elementos prohibidos dentro del establecimiento.

“El Gobierno nacional rechazó desde el primer momento lo ocurrido e instruyó al INPEC y a las autoridades competentes a adoptar medidas inmediatas para garantizar el orden y la disciplina al interior del establecimiento penitenciario”, indicó el ministro Cuervo, quien reiteró que ninguna conducta que comprometa la seguridad, la legalidad y el control institucional al interior del sistema penitenciario será tolerada.