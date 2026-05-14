Colpensiones exige a fondos privados el traslado de más de $27 billones; advierte avalancha de tutelas

–El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, lanzó fuertes cuestionamientos contra los fondos privados de pensiones durante su intervención en el Consejo de Ministros realizado este miércoles en Casa de Nariño y aseguró que esas entidades le adeudan a Colpensiones más de $27 billones correspondientes a afiliados que se trasladaron al régimen público.

“Los fondos privados de pensiones le deben trasladar a Colpensiones los recursos de los ciudadanos y ciudadanas que se pasaron a Colpensiones y que cumplieron el requisito pensional”, afirmó Dussán.

El funcionario sostuvo que la obligación está establecida en la Ley 100 y recordó que “ninguna persona podrá distribuir las cotizaciones obligatorias entre los dos regímenes del sistema general de pensiones”.

“Luego, si los ciudadanos, 109 mil, se pasaron a Colpensiones sin los recursos respectivos, esos recursos que superan los 27 billones son de Colpensiones”, enfatizó.

Durante su exposición, Dussán explicó que actualmente la entidad pública ha recibido 129.359 afiliados provenientes de los fondos privados y que ya reconoció 24.320 pensiones derivadas de esos traslados.

“Además de los trasladados y pagados aparece una nueva situación: 8.466 afiliados adicionales han consolidado hoy los requisitos para obtener una pensión”, señaló.

Según explicó, esto eleva a 32.786 las personas que obligan a las administradoras privadas a trasladar de inmediato los recursos correspondientes.

“No existe ninguna razón ni justificación legal para que las administradoras no nos giren esos recursos”, afirmó.

El presidente de Colpensiones también se refirió a las decisiones judiciales que suspendieron efectos del decreto 415 expedido por el Gobierno nacional para facilitar el traslado de recursos desde los fondos privados.

“El decreto 415 tenía el propósito no de decir que ellos nos tenían que entregar los dineros, porque eso lo dice el artículo 76 de la ley y lo dice la Ley 100. Lo que facilitó el decreto es para que los fondos privados de pensiones que nos han dicho que no tenían la plata en efectivo lo pudiéramos hacer a través de los bonos”, explicó.

Dussán aseguró que Colpensiones creó un fondo especial en la Fiduciaria La Previsora para recibir esos recursos.

“Ese fondo se llama 415 y ahí deben ser consignados los recursos por parte de las administradoras de los fondos privados”, dijo.

El funcionario reveló que la semana pasada hubo una reunión con representantes del sector privado para acordar la entrega de los recursos.

“Con ellas nos reunimos el viernes pasado y acordamos que este jueves nos entregarían esos recursos”, indicó.

Sin embargo, afirmó que poco después apareció una nueva decisión judicial suspendiendo nuevamente el decreto.

“Sorprendente es que a la reunión no asistieron los presidentes de los fondos privados sino el presidente de Asofondos y algunos jurídicos hicieron mil preguntas y al finalizar alguno dijo: ‘No vaya a ser que la otra semana tengamos sorpresa’, y la sorpresa precisamente fue encontrar rápidamente una nueva decisión del señor magistrado del Consejo de Estado”, afirmó.

Incluso insinuó que algunos sectores financieros ya conocían anticipadamente la decisión.

“Si eso dijo un banquero antes, ya sabía lo que iba a pasar”, expresó.

Dussán cuestionó además los argumentos según los cuales el traslado de recursos podría generar una crisis financiera.

“Han construido una narrativa de que este decreto producía una crisis en el mercado financiero y en el mercado de capitales del país”, señaló.

No obstante, insistió en que eso “es absolutamente falso”.

“El mismo decreto dice con absoluta claridad que las sociedades administradoras de fondos de pensiones deberán trasladar a Colpensiones los recursos acreditados en la cuenta de ahorro individual que estén representados en dinero en efectivo, títulos TES y títulos de deuda”, recordó.

El presidente de Colpensiones también defendió la estabilidad financiera de la entidad y aseguró que el crecimiento del sistema demuestra confianza de los ciudadanos en el régimen público.

“Hoy estamos en 7 millones 189 mil 828 afiliados”, indicó.

Además, destacó que “821 mil jóvenes de Colombia hoy se han sumado a Colpensiones”.

“Lo que significa es que los colombianos empiezan a creer en Colpensiones”, afirmó.

Durante el Consejo de Ministros, Dussán también entregó el balance de traslados desde cada fondo privado:

De Porvenir llegaron 65.561 afiliados.

De Protección, 38.131.

De Colfondos, 20.653.

De Skandia, 5.014.

Asimismo, aseguró que Colpensiones continuará pagando las mesadas de quienes ya obtuvieron el reconocimiento pensional.

“Le damos tranquilidad a los colombianos y colombianas. Las 24 mil personas y más que están pensionadas y las que llegarán antes de finalizar junio a 32 mil, les vamos a pagar su mesada como lo estamos haciendo en este momento”, afirmó.

Finalmente, advirtió que podrían presentarse acciones judiciales masivas contra los fondos privados si persiste la negativa de trasladar los recursos.

“Seguramente este fin de semana y la próxima semana son cientos de miles de tutelas que le van a llegar a los fondos privados de pensiones diciéndoles: ‘Por favor pase la plata a Colpensiones, pues la plata es mía’”, concluyó.