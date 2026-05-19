Abierta convocatoria virtual para ‘Ahorro Para Mi Casa’ del 19 al 20 de mayo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa hay programas para que las familias cumplan el sueño de su vivienda propia. La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) tiene abierta la convocatoria virtual para #AhorroParaMiCasa del 19 al 20 de mayo. Con este programa puedes recibir hasta $ 13 millones mientras construyes el camino hacia tu vivienda propia.

Recuerda que este programa es durante un año y entregará un subsidio de arrendamiento mensual a las familias de hasta un millón de pesos con el compromiso de que las personas ahorren 472 mil pesos previo a la entrega mensual del subsidio.

«Bueno, familias bogotanas que estaban esperando la convocatoria para el programa ahorro para mi casa de este 19 al 20 de mayo, vamos a tener la convocatoria para aquellas familias que quieran aplicar al programa», comenta la secretaria del Hábitat, Vannesa Velasco.

Más información en la página web de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) ingresando en https://habitatbogota.gov.co/. La convocatoria estará recibiendo las postulaciones del 19 al 20 de mayo del 2026.