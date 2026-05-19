Conozca la programación de cortes de agua en barrios Bogotá y Soacha del 19 al 22 de mayo

Foto: Acueducto de Bogotá.

Durante la semana del 19 al 22 de mayo del 2026, hay cortes de agua en barrios de Bogotá y del vecino municipio de Soacha en Cundinamarca. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelantará trabajos de mantenimiento que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades de la ciudad. Por ello conoce en qué zonas se presentarán cortes de agua o suspensiones en el servicio. ¡Revisa los detalles y agéndate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el martes 19 de mayo de 2026

Localidad de Kennedy

Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental y Ciudad Kennedy Sur.

De la calle 38C sur a la avenida calle 43 sur, entre la transversal 78J a la avenida carrera 80.

De la calle 42 sur a la avenida calle 43 sur, entre la transversal 78J a la transversal 78H.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental y Ciudad Kennedy Sur.

De la calle 38C sur a la avenida calle 43 sur, entre la transversal 78J a la avenida carrera 80.

De la calle 42 sur a la avenida calle 43 sur, entre la transversal 78J a la transversal 78H.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Localidades de Fontibón y Engativá

Aeropuerto El Dorado. De la calle 26 a la calle 63, entre la carrera 100 a la carrera 114. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidades de San Cristóbal y Usme

Los Libertadores, Nueva Delhi, Arrayanes IV, Arrayanes VI, La Belleza, Villabel, El Pinar.

De la calle 64 sur a la calle 49 sur, entre la carrera 14H este a la carrera 1. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Suba

Campanella, El Pinar de Suba, La Pradera de Suba, Turínquia II, Las Mercedes, Almendros del Norte, Compartir, Rincón de Santa Inés, Las Flores, Parques del Campo, Prados de Suba, La Campiña, Antonio Granados, Puerta del Sol, Tibabuyes, La Gaitana, Los Nogales, Miramar, La Esperanza de Suba, Lagos de Suba, Aures I y II, Nueva Tibabuyes, Rincón, El Laguito, Corinto, Altar, Villa María, Miramar, Berlín, San Pedro, Villa Cindy, Lisboa, Ciudadela Cafam, Suba Alaska.

De la calle 117 a la calle 157, entre la carrera 88 a la carrera 161. Desde las 8:00 p. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el miércoles 20 de mayo de 2026

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa.

De la calle 1 a la calle 5 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Bosa

San Martín, San Antonio, La Libertad, La Cabaña, Holanda, Escocia, El Remanso I.

De la carrera 87C a la carrera 89B, entre la calle 55 sur a la calle 57 sur.

De la carrera 87K bis a la carrera 89B, entre la calle 57A a la calle 59C sur.

De la calle 59C sur a la calle 73A sur, entre la carrera 88C a la carrera 89B.

De la calle 61A sur a la calle 74B bis sur, entre la carrera 89B a la carrera 92.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Localidad de Suba

Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado.

De la carrera 45 a la carrera 56A, entre la calle 129 a la calle 145. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de hidrante.

Localidad de Tunjuelito

Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú.

De la carrera 33 a la avenida calle 45A sur, entre la avenida carrera 53 a la transversal 60. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara Oriental.

De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 116 a la calle 127. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidades de Suba y Usaquén

Nueva Zelanda, Villa del Prado, Mirandela, San José de Bavaria.

De la calle 170 a la calle 187, entre la carrera 45 a la carrera 80. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Localidades de Suba y Usaquén

Nueva Zelanda, Tejares del Norte, Mirandela, Campo Hermoso, Escorial, Villanova II, Universidad Pedagógica Nacional, Casablanca.

De la carrera 45 a la carrera 58, entre la calle 174B a la calle 194. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidades de Suba y Usaquén

Villa del Prado, Granada Norte, Britalia, Cantagallo, Mazurén, Victoria Norte, El Porvenir Norte, Carimagua I, II, El Pinar, Riviera Norte, Vista Bella, Britalia Norte I.

De la calle 144 a la calle 174B, entre la carrera 45 a la carrera 58. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el jueves 21 de mayo de 2026

Municipio de Soacha, en Cundinamarca

Julio Rincón.

De la carrera 17E a la carrera 17B E, entre la calle 48 a la calle 48C. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad.

De la calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidades de Fontibón y Engativá

Puerta de Teja.

De la calle 24 a la calle 26, entre la carrera 96 a la carrera 103. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte.

De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 152 a la calle 165. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidades de San Cristóbal y Santa Fe

Vitelma, La María, Buenos Aires, Ramírez.

De la avenida calle 11 sur a la calle 1F, entre la carrera 3 a la transversal 11 este. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Suba

Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes I.

De la carrera 99 a la carrera 118, entre la calle 153 a la calle 168. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de hidrante.

Localidades de Suba y Usaquén

Gratamira, Ciudad Jardín Norte, Colina Campestre, El Velero, Las Villas, Club Comfenalco, Covadonga.

De la calle 129A a la calle 159A bis, entre la carrera 58A a la carrera 76. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el viernes 22 de mayo de 2026

Localidad de Suba

Ciudad Jardín Norte, Iberia.

De la calle 129 a la calle 134, entre la carrera 58 a la carrera 72. Desde las 1:00 p. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: