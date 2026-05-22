Resultados de las loterías y chances de este viernes 22 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 22 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 9038 – La 5ta 5 – Tarde 7994 – La 5ta 8
Culona
Día 9094 – Noche
Astro Sol
1952 – Signo Tauro
Pijao de Oro
2407- La 5ta 2
Paisita
Día 1778 – La 5ta 8 – Noche
Chontico
Día 7631 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 6704 – La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 7683 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 228 – Noche
Play Four
Día 8538 – Noche
Samán
Día 0715
Caribeña
Día 0661 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 2561 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 7376 – La 5ta 5 – Noche
Antioqueñita
Día 2826 – La 5ta 4 – Tarde 5525 – La 5ta 3