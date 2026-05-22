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    Resultados de las loterías y chances de este viernes 22 de mayo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 22 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 9038 – La 5ta 5 – Tarde 7994 – La 5ta 8

    Culona
    Día 9094 – Noche

    Astro Sol
    1952 – Signo Tauro

    Pijao de Oro
    2407- La 5ta 2

    Paisita
    Día 1778 – La 5ta 8 – Noche

    Chontico
    Día 7631 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 6704 – La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 7683 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 228 – Noche

    Play Four
    Día 8538 – Noche

    Samán
    Día 0715

    Caribeña
    Día 0661 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 2561 – La 5ta 8 – Noche

    Fantástica
    Día 7376 – La 5ta 5 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2826 – La 5ta 4 – Tarde 5525 – La 5ta 3

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