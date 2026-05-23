Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 23 de mayo de 2026
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este sábado 23 de mayo de 2026. ¡Entérate y programa tu día!
Según el reporte del IDIGER se espera este sábado 23 de mayo en Bogotá:
- Durante la madrugada, se prevé predominio de tiempo seco con cielo mayormente nublado.
- Se prevé una temperatura mínima alrededor de los 11°C.
- En la mañana se estima predominio de tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado.
- No se descartan lloviznas dispersas en el sur de la ciudad.
En la siguiente publicación de Instagram puedes conocer cómo aprovechar el pronóstico del tiempo del Sistema Alerta Bogotá (SAB):
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.
Consulta aquí toda la información sobre el estado del clima en el Distrito a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB) que podrás consultar en el siguiente enlace: https://www.sab.gov.co/