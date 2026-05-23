Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 23 de mayo de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este sábado 23 de mayo de 2026. ¡Entérate y programa tu día!

Según el reporte del IDIGER se espera este sábado 23 de mayo en Bogotá:

Durante la madrugada, se prevé predominio de tiempo seco con cielo mayormente nublado.

Se prevé una temperatura mínima alrededor de los 11°C.

En la mañana se estima predominio de tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado.

No se descartan lloviznas dispersas en el sur de la ciudad.

En la siguiente publicación de Instagram puedes conocer cómo aprovechar el pronóstico del tiempo del Sistema Alerta Bogotá (SAB):

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

Consulta aquí toda la información sobre el estado del clima en el Distrito a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB) que podrás consultar en el siguiente enlace: https://www.sab.gov.co/