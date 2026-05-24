Elección presidencial en Colombia: Comienzan este lunes las votaciones en el exterior

–La Registraduría Nacional anunció que este lunes, 25 de mayo, inician las votaciones en el exterior de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional 2026-2030. La jornada se prolongará toda la semana, esto es, hasta el domingo 31 de mayo, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En total, 1 millón 414 mil 661 colombianos están habilitados en el exterior para ejercer su derecho al voto, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres.

Estos compatriotas podrán sufragar en 1.489 mesas de votación del 25 al 30 de mayo y en 2.181 mesas el 31 de mayo, instaladas en 253 puestos de 67 países.

La Registraduría advierte que el único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil. Cabe aclarar que el pasaporte, la contraseña, la libreta militar y demás documentos no son válidos para sufragar.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store , y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta lugar de votación’.