Maduro y su esposa envían mensaje desde la cárcel en EE.UU.

–El derrocado dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, publicaron este domingo un nuevo mensaje en sus redes sociales desde la cárcel federal de máxima seguridad en Nueva York, donde se encuentran privados de la libertad.

«Amado pueblo de Venezuela y del mundo: un gran abrazo de fe, amor y gratitud. Es domingo de oración, acción y unión», escribieron a través de la cuenta de X del mandatario con motivo de la celebración de Pentecostés.

Añadieron que «la oración, cuando nace de la fuerza de la fe verdadera, logra todo aquello que nos proponemos en familia y en comunidad», añadiendo varias citas del evangelio de Mateo.

«Que el espíritu santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos y fuerza para seguir adelante. Cilia y yo agradecemos tanto apoyo, tanta oración y tanta solidaridad. Siempre estamos con ustedes», concluye el mensaje.

Como se sabe el pasado 3 de enero, Maduro y su esposa Cilia Flores, fueron capturados y extraídos de Venezuela durante una incursión militar dirigida por el Pentágono y ejecutada por tropas del Delta Force, unidad de élite del Ejército de EE.UU.

Ambos fueron trasladados a una prisión federal de máxima seguridad en Nueva York, donde se encuentran privados de libertad mientras la Justicia de EE.UU. determina su futuro. Son acusados de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales. En resumen, se le imputa ser el cabecilla del llamado Cártel de los Soles. Maduro y Flores enfrentan, además, cargos por su supuesta colaboración con organizaciones criminales, calificadas como «terroristas» en EE.UU. (Información RT).