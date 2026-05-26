Colpensiones pagó $5,4 billones a 1,9 millones de pensionados, 82% con mesadas de hasta dos salarios mínimos

–El Sistema General de Pensiones de Colombia informó que a través del Régimen de Prima Media que administra Colpensiones, reconoció durante abril de 2026 a 12.501 nuevas pensiones de jubilación, mientras que registró 3.397 fallecimientos.

?Al cierre del mes pasado, Colpensiones acumuló un total de 1’908.797 pensionados –832.384 hombres (43,6%) y 1’076.413 mujeres (56,4%)- es decir, un aumento de 0,5% frente a marzo de este año, además de 17.200 personas pensionadas y en el exterior.

El análisis de la entidad señala que “96,6% de sus pensionados se encuentran en el rango de 55 años a más de 80 años, equivalente 1’843.851 personas jubiladas, siendo mayor el número de mujeres porque cuentan con mayor esperanza de vida, lo cual prolonga su tiempo como pensionadas».

Igualmente, por tipo de riesgo, un total de 1’413.252 jubilados (74%) reciben una pensión de vejez; las pensiones de sobrevivencia son 403.801 (21,2%) y las de invalidez 91.744 (4,8%).

Según el documento de Colpensiones, “el valor de las mesadas pensionales ascendió a $5,47 billones, lo que evidencia la importancia de este Sistema en la provisión de seguridad económica para la población adulta mayor en Colombia, con una participación de 82% de las mesadas hasta por 2 salarios mínimos».

Según esa distribución, Colpensiones atiende 221.605 pensionados que reciben entre 2 y 4 salarios mínimos mensuales; 84.291 con mesada de 4 a 7 salarios mínimos; 25.116 con mesada de 7 a 10 salarios mínimos; 8.998 con mesada entre 10 y 13 salarios mínimos; 1.273 con mesada entre 13 y 16 salarios mínimos, y 203 que reciben más de 16 salarios mínimos mensuales.

Por regiones, el mayor número de pensionados de Colpensiones está en Bogotá, con 540.074 reconocimientos (28% del total); seguida de Antioquia, 377.093 (20%); Occidente, 311.311 (16%); Caribe, 190.152 (10%); Centro, 154.311 (8%); Eje Cafetero, 142.541 (7%), Santanderes (113.039 (6%), y Sur del país 78.201 (4%).

De otro lado, el documento señala que, con corte a abril de 2026, el sistema público de Prima Media Administrado por Colpensiones, registró 7’206.859 personas afiliadas (52,6% hombres y 47,4% mujeres), gracias a la incorporación de 24.197 nuevas afiliaciones y 17.361 traslados desde los fondos privados.

La mayor cantidad de estas afiliaciones corresponde a personas con edad entre 40 y 69 años (4’792.891), que representan 66,5% del total. Además, 3’037.263 son cotizantes (42,1% del total). De igual forma, 70.626 afiliados se encuentran en el exterior, de los cuales 47.720 hacen sus cotizaciones de manera activa.

El informe de la administradora del régimen público de pensiones señala que “el valor de las cotizaciones de los afiliados a Colpensiones alcanzó un total de $2,09 billones durante el mes analizado, con una participación de 86% de las mesadas hasta dos salarios mínimos mensuales».

La nueva Ley Pensional 2381 de 2024 (en revisión de la Corte Constitucional), establece un régimen de transición para quienes al 30 de junio de 2025 cuenten con las siguientes semanas cotizadas (Mujeres: 750 semanas o más – Hombres: 900 semanas o más) y una alternativa de oportunidad de traslado para quienes se encuentren a menos de 10 años de cumplir la edad de retiro.

De esta manera, 1’033.019 afiliados al sistema pensional tienen la opción de optar por la Oportunidad de Traslado (cambiarse de régimen), de ellos, 487.848 desde Colpesiones a los fondos privados, y 545.171 desde los fondos al régimen público.

De otro lado, el informe señala que a abril se recibieron 225.139 solicitudes de doble asesoría, de las cuales 172.120 cumplieron el ciclo completo.

Por otra parte, de las 140.560 solicitudes de traslado de régimen, con corte a abril de 2026, han sido aprobadas 136.349: de Colpensiones a los fondos privados llegaron 6.990 afiliados, y de los fondos a Colpensiones ingresaron 129.359 de los cuales 24.333 ya cumplieron los requisitos para pensionarse.