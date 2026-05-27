    • Bogotá

    Panorama de las vías en Bogotá y TransMilenio, hoy miércoles 27 de mayo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus de TransMilenioFoto: TransMilenio.

    ¡Durante la mañana de hoy miércoles 27 de mayo de 2026, se presenta afectación por la Troncal Américas debido a obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

    Esta situación puede generar impactos y retrasos en rutas TransMiZonal de TransMilenio. ¡Conoce aquí los detalles y planifica tus recorridos!

    Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy miércoles 27 de mayo de 2026

    Corte 6:18 a. m.

    Al momento persiste la congestión en la troncal Caracas, la flota troncal aún presenta retrasos en algunos servicios.

    Corte 5:56 a. m.

    A esta hora en la troncal Caracas Centro, la flota troncal presenta retrasos por alta congestión debido a obras del Metro a la altura de la Calle 6 sentido sur – norte

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