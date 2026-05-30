Gobierno Nacional instaló Puesto de Mando Unificado para las elecciones presidenciales 2026-2030

El ministro del Interior, Armando Benedetti, junto con la Procuraduría General de la Nación y la cúpula militar, instaló, este sábado 30 de mayo, el Puesto de Mando Unificado para las elecciones presidenciales 2026-2030. El puesto de mando coordina las actividades que permiten solucionar las alertas que se presentan durante el proceso electoral.

Entidades del Gobierno y del Ministerio Público, así como la cúpula militar, hacen presencia en la instalación. .

“Estamos con la Defensoría, la Cúpula Militar, la UNP, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Tecnologías para garantizar el funcionamiento de estas elecciones. Nuestro objetivo es que, cuando llega un requerimiento de vías, alumbrado, orden público o infraestructura, nosotros automáticamente respondemos como gobierno. Igualmente, hay unas cifras importantes: más de 120 mil policías, 160 mil hombres y mujeres del ejército junto con el personal disponible, quienes están atentos a los 125 mil puestos de votación, para completar 408 mil efectivos. Nosotros, como Gobierno, recibimos esos requerimientos y actuamos de forma inmediata ante cualquier necesidad que se tenga en el país”, dijo el ministro del Interior.

Según cifras de la Registraduría, se instalaron 13.742 puestos de votación conformados por 122.016 mesas: 118.346 en Colombia y 3.670 en el exterior. Cabe anotar que el PMU acompañará la jornada electoral desde este sábado hasta la entrega de resultados y el posterior escrutinio.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que se han desplegado todas las capacidades del Estado para garantizar una jornada segura, transparente y confiable.

Con el Plan Democracia, el PMU Cibernético, 408.000 integrantes de la Fuerza Pública y 35 PMU regionales, protegemos a los candidatos, a los votantes, la infraestructura electoral y los sistemas digitales que respaldan el proceso.

La mayor fortaleza de este despliegue es la articulación institucional. Por eso invitamos a los colombianos a participar masivamente, denunciar cualquier delito electoral a través de la #Línea157Anticorrupción y contribuir con un debate respetuoso, donde prevalezcan las ideas sobre los insultos y la democracia sobre la polarización.

Sánchez indicó que hay un enfoque general para la protección del sistema electoral físico y cibernético, “hacemos una invitación a la ciudadanía para que demuestre un lenguaje democrático, evitar la volatilidad del proceso electoral. Tenemos PMU en todo el territorio nacional. Hago una invitación muy respetuosa al pueblo colombiano para que voten de manera masiva y esperen los resultados, eso es lo único que pedimos los 408 mil miembros de la fuerza pública que garantizan estas elecciones”.

A su turno, la defensora del Pueblo indicó que las instituciones del Estado están articuladas para garantizar este proceso electoral: “De la mano del Ministerio Público como organismo autónomo, queremos que este proceso electoral se desarrolle libre y en paz en todo el país”.

Destacó que la Defensoría del Pueblo acompañará y monitoreará en Colombia la elección presidencial con 1.825 servidoras y servidores públicos, así como con 395 defensoras y defensores públicos en 338 municipios.

La entidad estará presente en los diferentes espacios de coordinación institucional y seguimiento electoral, incluyendo el Comité Directivo Electoral, el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional instalado en La Giralda, en Bogotá, los PMU departamentales cubiertos por las 42 defensorías regionales; también hará monitoreo en tiempo real desde su sede nacional.

“En la Defensoría tendremos dos comités directivos nacionales para monitorear cualquier situación que requiera de atención institucional, las cuales serán planteadas en los PMU. Asimismo, se tramitarán las quejas que se presenten y que puedan afectar la libertad de las elecciones. Se va a monitorear con especial atención situaciones de riesgo por el conflicto armado o por situaciones climáticas en los departamentos de Norte de Santander, Meta, Guaviare y Caquetá”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Con la instalación de este Puesto de Mando Unificado, el Gobierno Nacional garantiza el libre desarrollo de las elecciones en todo el territorio nacional.