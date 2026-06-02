Bogotá inicia la recarga de Pasajes Gratis en TransMilenio de junio

Foto: Secretaría de Integración Social

El Distrito, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), inició un nuevo ciclo de recargas del componente de Pasajes gratis en TransMilenio, de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG)). Para este mes, el beneficio llega a más de 740.000 personas, entre ellas personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza y exclusión extrema, con una inversión superior a los $11.900 millones.

Con este beneficio, miles de personas pueden desplazarse con mayor facilidad hacia espacios de empleo, educación, atención en salud, oferta institucional, actividades culturales, bibliotecas y otros escenarios que contribuyen a su bienestar e inclusión en Bogotá.

¿Cómo se distribuyen los pasajes gratis en junio de 2026?

En este ciclo, las recargas se distribuyen de la siguiente manera:

La cantidad de pasajes asignados varía de acuerdo con la clasificación en el Sisbén IV, el perfil socioeconómico de cada persona y las condiciones definidas por la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado.

La tarjeta TuLlave debe estar personalizada para recibir pasajes gratis

Para acceder y activar los pasajes gratis, es requisito indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada. Esta tarjeta permite identificar a cada persona beneficiaria y asignar los pasajes de acuerdo con su perfil y las características de focalización del beneficio.

Después de realizar la personalización, las personas de los grupos priorizados deberán esperar la actualización de sus datos antes de poder activar los pasajes asignados.

Consulte aquí los puntos de personalización disponibles:

https://www.tullaveplus.gov.co/conoce-tullave/puntos-de-personalizacion

¿Cómo activar los pasajes gratis?

Las personas beneficiarias pueden activar sus pasajes de las siguientes formas:

En taquillas de TransMilenio

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.

• Solicitar la activación del beneficio.

En puntos automáticos del sistema

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

• Seleccionar “Transacciones virtuales”.

• Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.

• Confirmar los pasajes asignados.

• Finalizar el proceso.

Importancia de leer el ABC de Pasajes Gratis

Consultar el ABC de Pasajes Gratis permite a las personas beneficiarias conocer cómo funciona el beneficio, cuáles son los requisitos, cómo activar los pasajes y qué aspectos deben tener en cuenta para usarlos oportunamente. Lea el documento completo: https://cutt.ly/ktLAwIkl

¡Ingreso Mínimo Garantizado, el impulso que necesitas!

Metadescripción: Bogotá inició la recarga de pasajes gratis en TransMilenio para junio, beneficiando a más de 742.000 personas con una inversión superior a $11.900 millones.