Alto flujo vehicular en el corredor de la calle 80: movilidad Bogotá y rutas de TransMilenio hoy miércoles 3 de junio

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la mañana de hoy miércoles de junio 2026, se registra alto flujo vehicular en el corredor de la calle 80, debido a carrera ciclística que afecta el tiempo de recorrido de los viajeros en la salida de la ciudad. Esta novedad puede generar retrasos en la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio.

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio miércoles 3 de junio de 2026

Calle 80

Corte 10:30 a. m.

Por cierre vial en la etapa 2, vía Cota – Siberia, las siguientes rutas tienen afectación:

– Dual D81 retorna en el Portal 80

– Alimentadora 1-8 Calle 80 suspende servicio temporalmente

– TransMiZonales DG208 y CA153 retornan en la calle 80 y acrucan desvíos en la avenida Ciudad de Cali

Corte 10:20 a. m.

Finaliza carrera ciclística y continúa alto flujo vehicular en el corredor de la calle 80

?? Hay aumento de tiempo del recorrido de los viajeros en la salida de la ciudad.

????Grupo Guía agiliza el tráfico en el corredor vial.

Corte 9:30 a. m.

?Se presenta alto flujo vehicular en el corredor de la calle 80, debido a carrera ciclística que afecta el tiempo de recorrido de los viajeros en la salida de la ciudad.

????Grupo Guía agiliza el tráfico en el corredor vial.

Alta congestión por accidente de tránsito en la avenida Boyacá con calle 63 o avenida Mutis

Corte 7:55 a. m.

?Novedad en vía por volcamiento de automóvil en la localidad de Engativá, en la avenida Boyacá con avenida Mutis o calle 63, sentido sur a norte.

??Transita con precacución??. ????Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto.

Alta congestión en la calle 26 con carrera 13 por accidente de tránsito

Corte 7:55 a. m.

?Siniestro vial entre automóvil y motociclista en la localidad de Santa Fe, en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 13, sentido occidente a oriente.

????Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto.