ONU pide acción climática más rápida ante registro de los 11 años más calurosos a nivel mundial

–El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, advirtió este miércoles que el mundo ha experimentado sus 11 años más calurosos de que se tenga registro, e instó a todos los países a acelerar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero e intensificar los esfuerzos para hacer frente al calentamiento mundial.

Guterres dijo lo anterior en un videomensaje difundido antes del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra anualmente el 5 de junio, esta vez en un evento en Beijing organizado por la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) en China.

El cambio climático ya está teniendo un alto costo para los ecosistemas, la biodiversidad, la salud pública y las economías de todo el mundo, afirmó, e instó a adoptar acciones climáticas más rápidas y decisivas.

Stephen Jackson, coordinador permanente de la ONU en China, comentó que el sistema de la ONU está dispuesto a profundizar la cooperación con China y con otros socios para el avance en materia de energía renovable y conservación de la biodiversidad, además de promover el desarrollo urbano sostenible y las finanzas verdes.

Wang Qian, funcionario encargado y director de la Oficina del PNUMA en China, indicó que el cambio climático sigue siendo uno de los retos más urgentes a los que se enfrenta la humanidad y subrayó la importancia de convertir la concienciación sobre el clima en acciones concretas.

Establecido en 1972, el Día Mundial del Medio Ambiente se ha convertido en una de las mayores plataformas de la ONU para la divulgación de las cuestiones ambientales. La celebración de este año se centra en el cambio climático e incluye una serie de eventos de participación pública para elevar la conciencia sobre las preocupaciones climáticas y alentar un estilo de vida sostenible. (Información Agencia Xinhua).