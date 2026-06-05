Carlos Carrillo renuncia a la dirección de la UNGRD tras suspensión por presunta participación política

Este viernes, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, presentó formalmente su carta de renuncia a su cargo desde la ciudad de Bogotá. La dimisión del alto funcionario se produjo como consecuencia directa de la reciente orden de suspensión emitida por la Procuraduría General de la Nación, entidad que abrió una investigación en su contra por una presunta participación en política mientras ejercía sus funciones al frente de la institución estatal.

La repentina salida de Carrillo genera un nuevo escenario de inestabilidad administrativa dentro de la entidad encargada de atender las emergencias y desastres en el país. Según lo reportado por el ente de control disciplinario, el exdirector habría incurrido en conductas incompatibles con la neutralidad que exige su cargo al, supuestamente, involucrarse en actividades proselitistas. No obstante, en estricto apego al debido proceso y a los límites legales, cabe destacar que estas acusaciones son materia de indagación; Carrillo mantiene su presunción de inocencia y será un fallo definitivo del Ministerio Público el que determine si el supuesto infractor tiene responsabilidad alguna en los hechos.

En el ámbito gubernamental, diversos analistas señalan que esta renuncia busca blindar a la institución y evitar que los procesos disciplinarios interfieran con la misionalidad de la UNGRD, la cual resulta clave para el país en temporadas de constantes desafíos climáticos. Tras la confirmación de su salida, el Gobierno Nacional deberá designar de manera urgente a un director encargado que tome las riendas de los presupuestos y la planeación de mitigación del riesgo en todo el territorio colombiano.

Finalmente, este caso abre nuevamente el debate público sobre el comportamiento de los funcionarios de alto nivel durante coyunturas políticas. Mientras la Presidencia de la República define el rumbo definitivo de la entidad, Carlos Carrillo tendrá que enfocar sus esfuerzos en la defensa jurídica ante la Procuraduría para esclarecer los presuntos actos irregulares y demostrar su versión de los hechos.