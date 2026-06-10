Fuerte oleaje en costas de Perú provoca cierre de 98 puertos

–(Captura de video). Un fuerte oleaje presentado en los últimos días en las costas de Perú peruana ha dejado dos pescadores fallecidos, otros dos desaparecidos y un total de 98 puertos cerrados, informaron fuentes oficiales este miércoles.

Los cuerpos de dos pescadores que desaparecieron el lunes tras naufragar su pequeña embarcación artesanal en la playa Yumaque, en la Reserva Nacional de Paracas, fueron localizados este martes.

En tanto, otra embarcación se hundió a causa del fuerte oleaje en la provincia de Camaná, en la región de Arequipa, con cuatro pescadores, de los cuales dos pudieron alcanzar la orilla pero dos siguen desaparecidos.

MIEDO EN EL LITORAL | Los puertos del litoral peruano vienen sufriendo el embate de un oleaje anómalo reportado desde el 7 de junio. El fenómeno ha causado daños en distintos puntos del norte y sur del país. pic.twitter.com/U3LNBzol2R — El Búho? (@elbuho_pe) June 9, 2026



Medios locales reportaron daños materiales en paseos marítimos de toda la costa debido a las inundaciones y el impacto de las olas e informaron que pescadores de puertos tan activos como Chimbote, en el norte de Perú, no pueden salir a trabajar desde hace días.

En la norteña ciudad de Trujillo, los vecinos alertaron sobre el riesgo de colapso de postes eléctricos y el gobierno regional de La Libertad anunció la ampliación del enrocado del muelle para proteger a la infraestructura de la fuerza del oleaje.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó este martes que 98 de los 126 puertos del país permanecen cerrados, 38 en el literal norte, 12 en el sur y 48 en el centro.

De acuerdo a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú el anómalo oleaje se presentaría hasta el jueves 11 de junio y tendrá mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste.

También recomendó a los autoridades regionales y locales, capitanías de puerto y empresas tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y/o daños personales o materiales. (Con información de COEN Perú, Dihidronav – DW).