Inusitada ola de violencia sacude al Reino Unido: Manifestantes incendian vehículos y viviendas y bloquean carreteras tras un brutal apuñalamiento

–(Captura de video). Múltiples disturbios se produjeron la noche de este martes en Irlanda del Norte, en el Reino Unido, tras difundirse imágenes de un brutal ataque con cuchillo en Belfast, informa The Telegraph. Las autoridades han acusado de intento de asesinato a un solicitante de asilo sudanés.

En la capital norirlandesa, varias viviendas han sido incendiadas por bandas enmascaradas, por lo que varios residentes han tenido que ser evacuados.

? WATCH: A house is set on fire in Belfast after a Sudanese migrant was charged over the attempted beheading of a man pic.twitter.com/6GeZ5qMQoo — Politics UK (@PolitlcsUK) June 9, 2026

Además, cientos de manifestantes prendieron fuego a coches civiles, vehículos policiales y un autobús, que presuntamente fue secuestrado previamente, según muestran imágenes publicadas en las redes sociales. La multitud también bloqueó carreteras e intentó prender fuego a un supermercado de productos de Oriente Medio.

Mientras, en la localidad de Portadown, un coche patrulla fue incendiado y se lanzaron cócteles molotov contra agentes.

As the sun goes down over Northern Ireland, homes and vehicles burn in Belfast. pic.twitter.com/68lGMT9f6Q — Tommy Robinson ?? (@TRobinsonNewEra) June 9, 2026



En ese contexto, la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, condenó la violencia e hizo un llamamiento a la calma. «Grupos de hombres enmascarados que queman a familias en sus hogares es un acto de cobardía repugnante. Esto no tiene nada que ver con la comunidad. Es un acto de vandalismo puro y duro», indicó en X.

En la misma línea, se pronunció la viceprimera ministra de la región, Emma Little-Pengelly, quien llamó a «actuar de manera totalmente pacífica». «La violencia no promueve ninguna causa, la perjudica. Destruir cosas dentro de tu propia comunidad no beneficia a nadie. Descargar la frustración por las malas acciones de una persona contra quienes no tuvieron nada que ver es totalmente erróneo», declaró en una publicación en X llamando a la calma.

El secretario de Estado para Irlanda del Norte, Hilary Benn, también pidió el fin de la violencia. «Las escenas de desorden que hemos presenciado esta noche en algunas zonas de Irlanda del Norte solo perjudican a las comunidades y ponen en riesgo vidas inocentes. No hay justificación alguna para este tipo de destrucción y vandalismo», dijo.

? BREAKING: A bus has been set on fire in Belfast amid protests over the attempted beheading of a man pic.twitter.com/FX8maCMalK — Politics UK (@PolitlcsUK) June 9, 2026



Previamente, un solicitante de asilo sudanés fue acusado de intento de asesinato por apuñalamiento, que tuvo lugar la noche del lunes en Belfast. El hombre, de 30 años, también está acusado de posesión de un objeto punzante en un lugar público y de amenazas de muerte.

El sospechoso que, según la Policía llegó al Reino Unido en 2023 vía París y Dublín y tiene un permiso de residencia válido hasta 2028, comparecerá ante la justicia este miércoles.

Mientras, el hombre herido, un residente de la zona de unos 40 años, está siendo atendido en el hospital, donde su estado se describe como grave.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el incidente de «horrible» y «repugnante». Por su parte, los líderes de los cinco principales partidos políticos de Irlanda del Norte emitieron un comunicado conjunto condenando el incidente, en el que afirmaron que «este tipo de brutalidad no tiene cabida en nuestra sociedad». (Información RT).