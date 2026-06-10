Roy Barreras, en el ojo del huracán, reacciona a decisión de su exesposa Gloria Arizabaleta de «suspender» al presidente Petro

–Según el candidato Abelardo de la Espriella la idea de promover la suspensión del presidente Gustavo Petro fue de Roy Barreras, exsenador de la República y excandidato presidencial. El medico vallecaucano, refutó la información que se propaló en redes en el sentido de que junto con su exesposa, la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, Gloria Arizabaleta, se había reunido tres días atrás en la Casa de Nariño con el presidente Petro, hecho que lo puso en el ojo del huracán.

Aquí está la foto original reseñada por la @Sillavacia_Edit hace más de un año comparada con el burdo montaje de las bodegas de Delaspriella para involucrarme: pic.twitter.com/75aLvbBV05 — Roy Barreras (@RoyBarreras) June 10, 2026

Además, Barreras respondió un trino de Gustavo Bolívar, exsenador, exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, muy allegado a Petro, quien hizo estas precisiones:

¿SUSPENDIDO EL PRESIDENTE PETRO?

Tanto que dijimos: Ojo con los manguitos y miren. Una congresista puesta a dedo por Roy Barreras (es su exesposa) elegida con votos de Petro en lista cerrada del Valle, hoy lo suspende del cargo, en una abierto abuso ignorante de poder.… pic.twitter.com/UUUT3Lv9CB — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) June 10, 2026

Al respecto, Roy Barreras afirmó:

«Gustavo vuelve con su visión torcida que solo ha hecho daño. El sabe que estoy divorciado hace 5 años de esa representante y que esta decisión absurda e inconstitucional debe ser rechazada in/limine!».

Además, reafirma que «esa Comision NO tiene esa atribución y por tanto no tendrá efecto alguno distinto a que el pueblo colombiano salga a votar masivamente por el proyecto progresista para defender a su Presidente que elegimos democrática y legítimamente!».

Además le recuerda a Gustavo Bolivar «que es mentira que yo “puse a dedo esa comisión” Le recuerdo que las comisiones de cámara las organizó David Racero quien fuera el Presidente de la Cámara el primer año . Cuando Usted dispara hacia donde no es cubre a los verdaderos culpables».

Finalmente indica que el Pacto Histórico «sabe que Usted Gustavo nunca pudo superar la rabia contra mi por no haber podido ser elegido usted Presidente del Senado. Yo no lo derroté simplemente el Senado jamás lo hubiera elegido porque lo único que Usted hace es sembrar cizaña y lamerle al Presidente “yo lo amo” le dijo antes de que lo echara del gobierno».

En cuanto a la decisión de su exeposa, Gloria Arizabaleta, sin mencionar su nombre, Barreras en su cuenta en X afirma que esa medida contra el jefe del Estado «no tiene validez jurídica».

«Como expresidente del Congreso en dos ocasiones ratifico ante los colombianos que la Comisión Legal de Acusaciones NO tiene ninguna atribución para semejante decisión inconstitucional y por tanto no tendrá efecto alguno!», precisa Barreras.

Y añade: La supuesta decisión de la Comisión de Acusaciones contra el Presidente Petro @petrogustavo no tiene NINGUNA VALIDEZ JURÍDICA. No tiene esa competencia ni esa atribución y por supuesto no puede tener efecto alguno! El único efecto que tendrá es político porque en lugar de hacer daño al Presidente la gente saldrá a votar masivamente por Iván Cepeda para defender a su Presidente y el proyecto político progresista».

Luego pregunta: ¿Qué pretenden con la supuesta decisión inconstitucional de la Comisión de Acusaciones? Que Colombia se vuelva como el Perú? Desestabilizar el país? Esta actuación es una amenaza contra las instituciones que se suma a las declaraciones contra la soberanía y la constitución de Colombia de De la Espriella pidiendo la intervención de la justicia norteamericana contra toda la bancada del @pactocol y contra el Presidente @petrogustavo», concluye.