Obispos rechazan manipulación política de sus mensajes y reiteran que la Iglesia Católica no hace política partidista

–La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) rectificó este viernes afirmaciones de la congresista Isabel Zuleta, quien interpretó un mensaje sobre el proceso electoral de esta organización de los obispos como una exhortación a votar por el candidato de Pacto Histórico Iván Cepeda.

Al respecto, afirma que observan con “perplejidad y profunda preocupación” la manipulación que algunas personas están haciendo de los mensajes recientemente emitidos por la Conferencia Episcopal de Colombia.

Conferencia Episcopal de Colombia hace un llamado por la vida, por La Paz, por el voto consciente como un deber moral que busca el bien común, por la necesidad de que los feligreses tengan discernimiento en estas elecciones: “El cristiano no vota por salvadores sino por… pic.twitter.com/aRdtg8MCOE — Isabel Zuleta (@ISAZULETA) June 12, 2026

En el comunicado, los prelados reiteran que la Iglesia Católica en Colombia no hace política partidista y recuerdan que sus intervenciones públicas están orientadas por su misión evangelizadora. En este sentido, subrayan que los pronunciamientos emitidos por la Conferencia Episcopal no pueden interpretarse como respaldo, oposición o adhesión a candidaturas, campañas o proyectos políticos específicos.

Los obispos también insisten en la necesidad de fortalecer la responsabilidad ciudadana en el ejercicio democrático y animan a todos los colombianos a participar en estas elecciones a la Presidencia de la República con un voto libre, consciente, informado y responsable.

Igualmente señala que durante este proceso electoral, la Conferencia Episcopal de Colombia ha venido promoviendo mensajes centrados en el discernimiento del voto cristiano, el respeto, la reconciliación, el diálogo y la búsqueda del bien común.

«En coherencia con su misión, los obispos hacen un llamado a que sus pronunciamientos sean acogidos en su auténtico sentido pastoral y no sean utilizados para alimentar divisiones o intereses ajenos», complementa.

La declaración de los obispos se produce un día después de que el Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal emitiera un comunicado en el que manifestó su preocupación por este mismo tema, tras conocer algunas publicaciones falsas que estarían circulando en redes sociales con imágenes, textos y audios alterados. Razón por la cual, se ha invitado a verificar la autenticidad de los mensajes, consultando siempre los canales de comunicación oficiales.