Petro sale en defensa de extranjero señalado de abusar de menor al norte de Bogotá: «Imágenes no concuerdan con la realidad»

–«Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia», aseguró en su cuenta en X el presidente Gustavo Petro.

El supuesto hecho fue denunciado por vecinos de un edificio ubicado en la carrera 19 con calle 106, localidad de Usaquén con un videos en el que se captó al niño en un balcón, tras lo cual la policía ingreso y encontró tres menores de edad, de 4, 7 y 15 años, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para su valoración médica.

Según el jefe del Estado, el ciudadano estadounidense lo saco al balcón por un atoramiento por comer mal la comida.

«Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño», advirtió.

Además, el primer mandatario, afirmó: «Ahora sí hemos hecho víctimas a niños y niñas».

Igualmente indicó que si se confirman estos indicios de los hechos, la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano, al estadounidense que al parecer, solo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el ICBF a través de una tercerización privada para las adopciones.

El presidente Gustavo Petro señaló que pidió «que se acaben las tercerizaciones en el ICBF porque el estado debe asumir su misión de cuidar de la niñez en Colombia cuando falla la familia».

Consideró este hecho una buena lección de realidad «a quienes fácilmente podemos ser engañados colectivamente por imágenes que no concuerdan con la realidad», y la forma como se difundo este caso con lo que pasa en la campaña política, en nueva y clara defensa de su candidato Iván Cepeda, sin citar explícitamente su nombre.

El mandatario habló concretamente sobre «lo que vive toda la sociedad colombiana bombardeada por empresas con inteligencia artificial y con dineros extranjeros de genocidas y narcotraficantes que les hacen ver como guerrilleros a los que nunca tomaron un arma en las manos y son simplemente un filósofo tratando de comprender la verdad que se escondía porque a su padre siendo senador de la república y compañero mío en mi trabajo parlamentario, lo asesinó unos militares para vengarse de un atentado de las farc contra un general en el Meta».

Añadió que «la lucha armada en el meta entre liberales que configuraron un ejército campesino y el fascismo conservador que dominaba el estado aún puede verse en la gran obra de teatro llamada » Guadalupe Salcedo» quien era el general de los ejércitos campesinos del llano asesinado en una cantina del barrio los mártires de Bogotá por un sargento de policía algo brutón y cuando acababan de firmar la paz y la entrega de armas de su ejército campesino al general Gustavo Rojas Pinilla en la tarea conjunta de hacer la paz en Colombia».

Subrayó que «las farc desde el Tolima con guerrillas nacidas en el liberalismo llegó al piedemonte llanero y trató de establecer la alianza con el ejército campesino liberal del llano, pero ese ejército ya estaba desmovilizado. Y allí comenzó la gran contradicción del llano en dónde la mayor parte de su población ya no apoya a Bolívar y la idea de la libertad, sino a la extrema derecha que los masacró, porque siempre vieron a los campesinos tolimenses que llegaron desde las montañas escapando de la muerte como invasores a sus propias tierras llaneras, y comenzó una lucha fratricida entre campesinos de la montaña y campesinos de los llanos, en la que fue víctima el senador Manuel Cepeda Vargas, periodista y militante del partido comunista. Por una idea de venganza de militares ya ligados al paramilitarismo».

Y puntualizó: «Aquí transformaron como parece ser el mismo caso del norteamericano supuestamente pedófilo, la realidad por virtualidad. Engaño masivo, colectivo por manipulación de la conciencia».

Advirtió que «los colombianos estamos expuestos como todo el mundo a la manipulación informática, y se está usando plenamente en estás elecciones de Colombia. Nos quieren embrutecer a través de la inteligencia artificial en los canales de información. Tenía toda la razón el filósofo alemán J?rgen . Habermas que quise traer a Colombia pero ya no podía viajar».

Puntualizó que la falta de comunicación basada en la verdad es el origen de la violencia y concluyó:

«Creo que hemos transformado en pedófilo alguien que no lo es, como hemos transformado a un filósofo que solo quiso descubrir las causas del asesinato de su padre y se convirtió en investigador, como yo lo fui, del paramilitarismo en Colombia y ahora le quieren cobrar por venganza que supo a través de la investigación profunda, igual que yo, quienes se aliaron a los peores genocidas de nuestra Colombia contemporánea , que se alían con la extremas derechas del mundo, igualmente genocidas, para destruir el sueño convertido en realidad de una Colombia diferente».