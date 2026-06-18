Por: Carlos Fradique-Mendez Por: Carlos Fradique-Mendez

Educación para la vida en familia

Esta es la lección 926 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es, obligación de elegir al presidente de la República.

El Art. 41 de la constitución ordena que todos debemos conocer la constitución y tener conocimientos básicos y fundados de instrucción cívica. Esta orden no se cumple y por esta razón tenemos graves falencias en educación cívica y política.

El Art.95 de la Constitución ordena que todos tenemos la obligación de participar en la vida política, cívica y comunitaria de Colombia.

Una obligación política y cívica es elegir al presidente la república y en esta oportunidad histórica, la opción del voto en blanco o la abstención no es de recibo. Colombia necesita un presidente con un mayoritario respaldo popular. Quienes no voten o voten en blanco no tendrán, por lo menos derecho moral, a censurar al nuevo gobierno.

Tenemos dos fórmulas presidenciales y cuatro candidatos. No tenemos estadistas de primer orden como Simón Bolivar, López Pumarejo, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, Virgilio Barco, Alvaro Gómez Hurtado, personas que se prepararon con pasión y esmero para ser presidentes.

La presidencia es el primer empleo del país y no es suficiente con que el candidato sea Colombiano por nacimiento, mayor de 30 años y ciudadano en ejercicio. Además, debe estar preparado y con experiencia para ejercer las complejas funciones que le ordenan los Arts. 188 y189 de la Constitución. Recordemos que el presidente debe garantizar la unidad nacional, cumplir la constitución, garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de Colombia, garantizar la sana convivencia, la paz y la prosperidad de Colombia.

No podemos elegir por estar apresados por amor u odio a una persona, por mantener un privilegio o un empleo, por estar políticamente ciegos.

Estudiemos con detenimiento la capacidad profesional de cada uno de los 4 candidatos, su capacidad física, su salud física, su capacidad mental, su salud mental, su formación intelectual que debe ser de primer orden, su ideología que deber ser compatible con la parte dogmática de la constitución y con el funcionamiento de los órganos legislativo, judicial, electoral y de control fiscal y administrativo del Estado.

Si les parece que ninguno de los cuatro candidatos actuales satisface lo que Ud. considera requisitos para ser el presidente ideal, vote por el que menos peligro represente para la garantía de la vida, de los bienes, del progreso, de su seguridad, la de su familia y la de su entorno.

Hagamos la tarea con la mayor responsabilidad y elijamos, votemos por amor a Colombia.

Su amigo, abogado y profesor,

Carlos Fradique-Méndez