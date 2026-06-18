Vance amenaza con enviar tropas a México para combatir los carteles del narcotráfico

–El vicepresidente JD Vance, aseguró que Estados Unidos podría enviar tropas de manera unilateral a México con el supuesto objetivo de combatir el tráfico de drogas, a pesar del reiterado rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum a esta propuesta.

«Tomaríamos acciones militares si sentimos que es necesario para proteger a nuestra gente. No queremos hacerlo a menos que trabajemos con el Gobierno de México, pero tenemos que reservarnos ese derecho», amenazó el funcionario en una entrevista con Univisión.

«Si hay un cartel de drogas mexicano que tiene un enorme cargamento de armas y fentanilo, que está a punto de entrar y la única forma de ir tras ese cártel, por supuesto iremos tras él», agregó al señalar que a EE.UU. le gustaría coordinar estas acciones con México, pero que lo más importante para ellos es defender a su propia población.

El objetivo de la administración del presidente Donald Trump, señaló, es trabajar con las autoridades mexicanas para asegurarse de que pueden encargarse de los cárteles por sí mismas, pero que si ello no ocurre, consideró que debía ponerse en marcha otra estrategia.

«Por supuesto, tendremos que tomar medidas defensivas para proteger al pueblo estadounidense», agregó.

Vance denunció que durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) los cárteles mexicanos tuvieron «vía libre» en EE.UU. porque contaban con «mucho dinero», lo que los convirtió en «una enorme organización terrorista» y se volvieron «muy poderosos».

«Queremos ayudar al gobierno mexicano y al pueblo de México a reducir el poder de esos cárteles. México es un país increíble, con bellezas naturales, el ingenio de su gente, hay grandes beneficios económicos ahí, pero los cárteles son como un cáncer, queremos ayudarlos a lidiar con eso», insistió. (Información R