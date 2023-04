LOS LIBROS, AMIGOS IMPRESCINDIBLES para lograr una vida de éxitos y prosperidad. 

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (406)

FERIA DEL LIBRO EN BOGOTÁ

Estamos en la feria del libro de Bogotá. Durará 15 maravillosos días durante los cuales podremos alimentar el alma de sabiduría y conocimientos en todas las ciencias del saber humano.

Vale la pena asistir en compañía de alguien cercano a nuestros afectos para degustar con mejores resultados de los eventos del día. Y si es en grupos de estudio como es lo esperado de escuelas, colegios y universidades, bastante mejor porque habrá lugar a encuentros académicos de gran importancia. Es gran reto asistir con el celular, pero como complemento del saber. Será nuestra enciclopedia auxiliar.

Podremos recorrer con atención todos los pabellones de librerías de Colombia y de los paises invitados. El invitado de honor es Mexico y vendrán Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Corea del sur, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Israel, Mozambique, Nigeria, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

Habrá libros de todas las áreas del conocimiento y seguramente temas muy importantes relaciones con las nuevas tecnologías, manejo de redes, emprendimientos, programación, lo que llaman inteligencia artificial, artes con la ayuda de audios y videos.. Audiovisuales…

Habrá conferencias, lanzamientos de libros, talleres de literatura y redacción y encuentros con amigos. La programación es variada y debemos estar pendientes de la información día a día. Todos los eventos serán gratuitos, salvo el bono de entrada.

La feria del libro en Bogotá lleva 35 años y pocas veces he dejado de asistir y siempre he encontrado libros que me han permitido enriquecer mis conocimientos. Uds. amigos de trabajo, estudiantes y estudiosos tienen una maravillosa oportunidad para deleitar la inteligencia y espero encontrarlos para un diálogo liberador y enriquecedor tanto en la información, como en educación para una vida mejor.

Y no puedo perder la oportunidad para invitar a todos los estamentos de la educación y la sabiduría para que organicen ferias de libros en sus municipios, es sus colegios, ferias de trueques y de préstamos de libros, de música, de películas, en todos los lenguajes. Hoy las ofertas de información y de formación es muy rica en material pedagógico y nadie puede quedarse en la mera información básico.

Es cierto que hay un población de escasos recursos económicos y que vive en lugares tecnológicamente despoblados y es una buena oportunidad para que reclamen con firmeza la protección de sus derechos a la educación, a la información, a la lectura. Que se escuchen civilizadamente sus voces para pedir garantía de sus derechos.

Hoy tenemos un poco en el olvido los libros físicos, los libros en papel, pero abundan las bibliotecas en todas las redes que podemos encontrar en los computadores y celulares para leerlos y para oírlos. Rindamos culto a los libros y a todo lo que enriquece la cultura y aprendamos que un pueblo culto es tierra estéril para las dictaduras, las guerras y siempre será semillero de paz.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener vida digna y sana convivencia.

Este aporte puede ser la cuota inicial para una paz en la sociedad y en Colombia.

Su amigo abogado y profesor, Carlos Fradique-Méndez

Bogotá, del 20 al 30 de febrero de 2023

Abog. Carlos Fradique-Méndez Sr.

Twitter: @fracar_sr

Blog: www.vidaenfamilia.com.co

