Petro se reunió con oposición venezolana, en la antesala de la Conferencia Internacional del próximo martes en Bogotá

–El presidente Gustavo Petro Urrego, se reunió este sábado en la noche con la oposición venezolana, como paso previo a la Conferencia Internacional que se cumplirá el martes 25 de abril en Bogotá a la que asistirán 20 países para buscarle una solución a la crisis del vecino país.



El encuentro, que se realizó enla Hacienda Presidencial de Hato Grande, al norte de la capital de la República asistieron los integrantes de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, Claudia Nikken, Tomás Guanipa, Stalin González, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, Alejandro Mora y Roberto Enríquez.

#AEstaHora se desarrolla la reunión con la oposición venezolana. Asisten el Presidente @petrogustavo, la Jefe de Despacho, @Laurisarabia, y el Canciller @Alvaroleyva. pic.twitter.com/ZULx6gvvc5 — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) April 23, 2023



La reunión estaba prevista para las 8 p.m., pero el jefe del Estado llegó una hora más tarde, y al terminar no hablo. Lo hizo el cánciller Álvaro Leyvas, quien destacó que se habló sobre la busqueda de un acuerdo para que haya unas elecciones libres en Venezuela y para ello, dijo, se necesita un cronograma electoral con garantías.

Según el canciller “el objetivo es buscar caminos de entendimiento entre el pueblo venezolano y propendiendo por el éxito de la elecciones que deben tener lugar en 2024?.

Previamente, el presidente Petro resaltó el encuentro con los representantes de la oposición venezolana, tras su llegada de Estados Unidos y señaló que quería ver la impresión de ellos sobre el desarrollo con el Gobierno del presidente Nicolá Maduro, «el por qué se entrabaron desde su punto de vista; qué solicitan como garantías en un proceso electoral y su posición alrededor de si van a participar en un proceso electoral, si se abre en Venezuela”.

El mandatario advirtió que en Venezuela “se han venido creando nuevas fuerzas, nuevos grupos, que no estaban, y me parece que deberían ser incluidos. Es una posición personal, obviamente no la puedo imponer, pero me parece que todas las fuerzas políticas y sociales de Venezuela, tanto las que apoyan el Gobierno como las que se oponen, deber ser partícipes del gran diálogo político”.

El canciller colombiano Alvaro Leyva Durán antes de la reunión en Hato Grande explicó sus objetivos: “Colombia es amigo del entendimiento, del diálogo y de la paz”, y el encuentro tiene como propósito abrir posibilidades de diálogo para todos los sectores.

“Colombia es amigo del entendimiento, del diálogo y de la paz”, reiteró el canciller @AlvaroLeyva tras explicar que el encuentro entre el Presidente Gustavo Petro y la oposición venezolana tiene como propósito abrir posibilidades de diálogo para todos los sectores en Venezuela. pic.twitter.com/D7uyRJkmSL — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 22, 2023

La realización de la conferencia internacional sobre Venezuela fue uno de los puntos tratados en las visitas que el Presidente Petro hizo a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, la última de ellas el jueves 23 de marzo.

El objetivo de la reunión es reabrir caminos y construir una hoja de ruta para estimular y apoyar el diálogo entre la oposición venezolana, la sociedad civil de ese país y el gobierno de Venezuela.

La celebración de este encuentro ha sido socializada con Estados Unidos y varios países de Europa y de Latinoamérica, invitados a participar en la conferencia.

El presidente venezolano Nicolás Maduro apoyó la iniciativa de su homólogo colombiano Gustavo Petro.

El pasado 17 de abril al iniciar su programa televisivo «Con Maduro más», el mandatario afirmó: “Ayer tuve una reunión muy importante de casi tres horas con el canciller del presidente Gustavo Petro, Álvaro Leyva. Estuvimos conversando largamente sobre esta cumbre internacional que el presidente Petro ha convocado para el próximo 25 de abril en Bogotá. Yo le manifesté todo el apoyo de Venezuela para que esa cumbre permita dinamizar y reanimar toda la lucha de nuestro país por lograr el respeto a nuestra soberanía, el respeto a nuestra independencia y el levantamiento definitivo de todas las medidas coercitivas unilaterales”.

“Le dije al canciller que le transmitiera al presidente Petro todo el apoyo para que esta conferencia internacional tenga éxito. He visto las declaraciones hoy desde Nueva York del presidente Gustavo Petro en función de la convocatoria a este grupo de países de América Latina, del Caribe, de Europa, de África, un grupo de países para buscar la manera de apoyar a Venezuela en el fortalecimiento de nuestra paz, de nuestra democracia, de nuestra independencia, de nuestra soberanía y buscar el punto para que toda la comunidad internacional tenga una sola voz”, añadió Maduro.

Y habló de “un diálogo en paz para superar los problemas de los venezolanos y sobre todo para pasar la página de este periodo tortuoso de persecución económica, financiera, de medidas coercitivas unilaterales, de sanciones, pasar la página de este tiempo de sanciones, de persecución económica y de bloqueo sobre Venezuela”.