Así se accede al Ingreso Mínimo Garantizado a través del Sisbén IV

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) permite clasificar a la población colombiana de acuerdo con sus condiciones de vida y su capacidad de generar ingresos. Es una herramienta importante que el Gobierno Nacional y la Secretaría de Integración Social utilizan para focalizar la inversión social y garantizar que los programas, como el Ingreso Mínimo Garantizado, lleguen a quienes más lo necesitan.

Si tu hogar aún no cuenta con el Sisbén IV de Bogotá, el cual es uno de los requisitos para acceder a las transferencias monetarias, puedes solicitar la encuesta a través de dos canales: virtual y presencial. La Secretaría Distrital de Planeación ha habilitado una página web, www.sdp.gov.co, donde puedes encontrar un botón Sisbén o ingresar directamente al enlace http://sisbensol.sdp.gov.co/registro-solicitudes. También puedes acudir a uno de los puntos de atención de la RedCADE.

El trámite lo debe realizar una persona mayor de edad, preferiblemente el o la jefe de hogar, quien debe presentar los documentos de identidad de todos los integrantes del grupo familiar, un recibo de servicio público del lugar donde residen actualmente, un número de contacto y un correo electrónico.

Si tu familia ya fue encuestada, puedes actualizar o revisar cualquiera de los datos recogidos en cualquiera de los puntos de la RedCADE. La revisión es importante para garantizar que la clasificación sea precisa y se ajuste a tu situación actual.

Es importante tener en cuenta que la nueva metodología del Sisbén IV clasifica a la población en cuatro grupos: A (pobres extremos), B (pobres moderados), C (vulnerables) y D (no pobres ni vulnerables). La metodología anterior, conocida como Sisbén III, que clasificaba a la población con un puntaje entre 0 y 100, ya no está vigente. Ahora bien, el Ingreso Mínimo Garantizado está orientado a beneficiar a los hogares clasificados como A o B.

Ten presente que estar registrado en el Sisbén no garantiza el acceso al apoyo monetario. La clasificación es uno de los criterios que se utilizan para la asignación de los recursos, pero otros factores como recibir subsidios por parte de otros programas también son importantes para no ser tenido en cuenta como beneficiario de la estrategia.

Recuerda, también debes estar bancarizado en Davivienda (Daviplata), Bancolombia (Ahorro a la Mano – ALM y Nequi), Movii, Banco de Occidente (Dale) y Powwi. Consulta más información haciendo clic aquí.