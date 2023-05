Petro ante el Congreso español: No es posible ser potencia mundial de la vida si toda la humanidad no lo intenta

–En el Hemiciclo de la Cámara Baja del Congreso de los Diputados español, el presidente Gustavo Petro advirtió este miércoles que “no es posible ser potencia mundial de la vida si toda la humanidad no lo intenta”, por lo que invitó a España a trabajar en hermandad en la construcción de un mejor planeta, en el contexto de la crisis climática.

De pie y con aplausos fue recibido el Presidente @petrogustavo en el Congreso de los Diputados de España.

“En el país de la belleza —ahora la decimos en este Gobierno la potencia mundial de la vida— no es posible ser potencia mundial de la vida si toda la humanidad no lo intenta. Así como España, siendo potencia mundial de la vida dirigiendo a Europa, cuente con nuestro apoyo para que, en una nueva hermandad, que no recuerda el pasado, sino una nueva existencia, seamos hermanos y hermanas para construir en el planeta Tierra una potencia mundial de la vida”, precisó el Jefe de Estado.

Asimismo, afirmó que los políticos del mundo tienen la responsabilidad histórica de enviar un mensaje de vida a la humanidad.

“Lo que nos demandan los actuales tiempos, los tiempos contemporáneos a los hombres y las mujeres del hoy —que hemos decidido ser políticos— es que esa palabra política hoy tiene que ver con vida, tiene que ver con cambio. Política hoy tiene que ver con los tiempos en donde la humanidad no se dejó autodestruir y puso sobre la mesa del planeta unos nuevos criterios de existencia”, señaló el mandatario colombiano.

De otro lado, Petro afirmó que el mundo requiere un cambio político profundo para enfrentar la crisis climática.

“No es un cambio tecnológico solamente, es un cambio profundamente político. El tiempo de los cambios ha llegado. La política mundial o la política local va siempre a atravesar un filtro, cada vez de manera más intensa, más profunda: el filtro de la crisis climática, los éxodos de población, las políticas que migran esos éxodos, sea para trancarlos, creyendo que se pueden trancar”, puntualizó..

En su intervención en el Congreso de Diputados de España, el Presidente @petrogustavo habló sobre la importancia de alcanzar las transformaciones prometidas al pueblo colombiano.

El discurso del presidente Petro fue precedido por la imposición de medallas tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, de manos de la presidenta de esta corporación Meritxell Batet, y del presidente del Senado, Ander Gil. Posteriormente, el mandatario colombiano firmó el Libro de Honor.

En la visita del Jefe de Estado, la presidenta del Congreso español, Meritxell Batet, resaltó que Colombia se ha mantenido fiel a los principios y valores democráticos, y dijo que España apoya de manera firme el propósito de su Gobierno de construir la Paz Total.

“El Acuerdo de Paz del 2016 constituye un éxito colectivo de la sociedad colombiana y un punto de inflexión en la vida política del país. En esa tarea de alcanzar la Paz Total en Colombia cuente, señor Presidente, con el apoyo firme de España. El compromiso de nuestro país ha sido constante e inequívoco”, precisó Batet.