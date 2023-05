EE.UU pone fin al Título 42: ¿Qué implicaciones tiene esta decisión para los migrantes?

–A partir de la próxima semana, el Gobierno de EE.UU. pondrá en práctica «medidas enérgicas» antimigratorias, que podrían traer consecuencias penales y expulsión para los migrantes irregulares de la frontera estadounidense, tras el levantamiento del controvertido Título 42, establecido durante la Administración de Donald Trump (2017-2021).



El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) detallaron, a través de una publicación oficial, cuál será el alcance del levantamiento del Título 42, una política que permitía la expulsión expedita a México de los migrantes que arribaban a la frontera terrestre, con la justificación de una «emergencia sanitaria» por la pandemia del covid-19.

Bajo el Título 42, desde 2020 hasta marzo de este año, se expulsaron 2,3 millones de migrantes, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos? (CBP, por sus siglas en inglés). Frente a estas acciones, grupos de defensa de los derechos humanos denunciaron malos tratos, torturas y secuestros durante estos procedimientos.

Esta política migratoria, que entró en vigor en marzo de 2022, dejará de tener vigencia el 11 de mayo a las 23:59 (hora local). A partir de ese momento, EE.UU. volverá a usar las facultades migratorias establecidas en el Título 8 «para procesar de manera expeditiva y expulsar a personas que lleguen a la frontera estadounidense de forma ilegal», dice el texto.

En medio de la incertidumbre que se ha generado en la región por la posibilidad de que cientos de migrantes intenten ingresar al país norteamericano de manera irregular, la Administración de Joe Biden aprobó el envío, en los próximos días, de 1.500 soldados a la frontera entre EE.UU. y México.

Según las afirmaciones de Washington, el levantamiento del Título 42 busca «seguir reduciendo la migración ilegal en el Hemisferio Occidental, ampliar de manera significativa las vías lícitas de protección y facilitar el procesamiento seguro, ordenado y humano de las personas migrantes».

¿Cuál es el alcance del Título 8?

El Departamento de Seguridad de EE.UU. explica que con el Título 8, quienes crucen la frontera de manera irregular, «serán sujetos a consecuencias penales», como deportación, enjuiciamiento por intentos repetidos de entrada ilegal o una prohibición de cinco años de entrar al país norteamericano.

Las autoridades estadounidenses esperan que el regreso al Título 8 «reduzca la cantidad de intentos repetidos de cruzar la frontera de manera irregular», que aumentaron significativamente bajo el Título 42.

«Nuestro mensaje para aquellos que quieren venir a los EE.UU. es claro: no les crean a los contrabandistas. No pongan sus vidas en riesgo emprendiendo un viaje tan peligroso solo para ser deportados», dice el escrito divulgado en sus redes.

¿Quiénes ayudarán a cumplir estas medidas?

EE.UU. ha dicho que las medidas se implementarán en «estrecha coordinación con socios regionales» de los Gobiernos de México, Canadá, España, Colombia y Guatemala.

En Guatemala y Colombia comenzarán a operar los Centros Regionales de Procesamiento (RPC, por sus siglas en inglés), sitios para tramitar solicitudes de asilo, permisos laborales y de reagrupación familiar.

Según se explica, las personas de la región podrán hacer una cita desde su teléfono para visitar el RPC más cercano antes de viajar y ser entrevistadas por especialistas en inmigración. En el caso de que reúnan los requisitos, su solicitud se procesará de manera rápida para acceder a EE.UU., Canadá y España.

¿Qué ocurrirá con quienes crucen la frontera de manera irregular?

Estas personas serán procesadas por las autoridades migratorias para proceder a la deportación acelerada del Título 8 en cuestión de días.

Del mismo modo, se les prohibirá el reingreso a EE.UU. en el próximo lustro, si se ordena su expulsión.

Además, se presumirá que no son elegibles para asilo bajo la regulación propuesta de Elusión de Vías Lícitas (‘Circumvention of Lawful Pathways’), cuando no haya una excepción.

¿Cuáles son las vías lícitas?

EE.UU. ha dispuesto para los migrantes las siguientes medidas:

1. Acceso ampliado a la aplicación CBPOne, disponible en inglés y español, para presentarse en un puerto de entrada de EE.UU. Los migrantes que se encuentran en el centro y norte de México podrán ingresar a la aplicación móvil para programar una cita y presentarse en un puerto de entrada.

2. Nuevos procesos del programa de reunificación familiar, llamado ‘Family Reunification Parole Process’. El Departamento de Seguridad Nacional creó nuevos permisos de reunificación familiar para El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia y se encuentra «modernizando» los papeles de este tipo para Cuba y Haití. Estos procesos, una vez finalizados, permitirán que solo las personas validadas con peticiones aprobadas de reunificación familiar puedan ingresar con este permiso en EE.UU.

3. Doble Número de Refugiados del Hemisferio Occidental. El Gobierno estadounidense «se comprometerá a dar la bienvenida a miles de refugiados adicionales por mes del hemisferio occidental, con el objetivo de duplicar el número de refugiados».

En el texto se hace la salvedad de que EE.UU. continuará aceptando hasta 30.000 personas por mes de países como Venezuela, Cuba y Haití, «como parte de los procesos ampliados de permisos humanitarios que se anunciaron previamente este año».

¿De qué se trata la campaña en el Darién?

Como parte de los acuerdos entre Panamá, Colombia y EE.UU. se implementará una «campaña enérgica» de 60 días, que busca desarticular las redes delictivas en la región del Darién que «facilitan el desplazamiento ilícito de personas» y «aumentar la presencia estatal en la selva».

Del mismo modo, México y el país vecino acordaron incrementar las acciones conjuntas para combatir a los tratantes y traficantes de personas que explotan a los migrantes, según un comunicado divulgado por el Gobierno mexicano. (Información RT).