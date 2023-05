EE.UU sanciona a 3 altos oficiales retirados de las Fuerzas Militares de Colombia por graves violaciones a los DH

–Los oficiales retirados del Ejército Nacional de Colombia Publio Hernán Mejía Gutiérrez, Juan Carlos Figueroa Suárez el Iván Ramírez Quintero, fueron sancionados por EE.UU por graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado en territorio colombiano y no podrán ingresar en lo sucesivo a territorio estadounidense.



La medida se hace extensiva a cinco de sus familiares, según lo establece el comunicado expedido este jueves por el Secretario de Estado Antony J. Blinken y en el cual solo señala que se determinó la «designación» de los tres altos exfuncionarios colombianos por «su participación en graves violaciones a los derechos humanos», sin especificar ninguna de ellas ni profundizar en las razones.

I designated three former Colombian officials and announced their ineligibility to enter the U.S. for their gross violations of human rights. This furthers our longstanding support for Colombia’s 2016 Peace Accord and the Special Jurisdiction for Peace @JEP_Colombia.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 4, 2023