Petro afirma que como jefe del Estado es jefe del Fiscal General y éste lo califica de «dictador»

–La confrontación verbal entre el presidente Gustavo Petro y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, tuvo este viernes un nuevo capítulo. “El fiscal olvida lo que dice la Constitución, que soy el jefe del Estado y por tanto soy jefe de él”, notificó el presidente Petro.



La respuesta del Fiscal Barbosa no se hizo esperar:

“No es mi jefe ni de la Fiscalía, él tiene unas competencias y yo otras. A mí me eligió la Corte Suprema de Justicia. Con esto, quiero decir que es un paso alarmante y un zarpazo a la justicia. Lo que acaba de decir Gustavo Petro es que no es un presidente sino un dictador en Colombia”, afirmó Barbosa en declaraciones a 6 a.m. de Caracol.

El nuevo rifirrafe entre el presidente Petro se produjo tras el duro cuestionamiento que hizo Barbosa por un trino del mandatario contra el fiscal Daniel Hernández, en cual indicó que había una especie de coadyuvancia o apoyo al clan del golfo o en los asesinatos que comete esta banda criminal por parte de ese funcionario. El mensaje lo acompañó con una publicación del hijo menor del fiscal Hernández.

«Quiero recordarle al presidente, porque creo que se le olvidó: Daniel Hernández es un funcionario que fue víctima de la masacre de La Rochela porque su padre fue asesinado por los paramilitares. Decirle a una víctima, reconocida además en una sentencia de la Corte Interamericana por el asesinato de su padre por parte de los paramilitares, que es un defensor de los paramilitares, es una acusación gravísima”, precisó Barbosa.

Ante la réplica de Petro afirmando que era jefe del Estado y por tanto su jefe, Barbosa estableció que fue elegido Fiscal General por la Corte Suprema de Justicia, y puntualizó: «El presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes».

Además, de manera sarcástica, Barbosa le dijo a Petro que si cree ser su jefe, que proceda a declararlo insubsistente «y dé un golpe de estado judicial».

Adicionalmente, Barbosa calificó de gravísimas las declaraciones de Petro contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes, y advirtió que «ponen en riesgo la existencia del Estado de Derecho”.

Por ello, Francisco Barbosa hizo un llamado a la comunidad internacional sobre lo que calificó como «un zarpazo a la justicia en Colombia» y dijo que seguramente viajará a la OEA, con ese objetivo.

Poco después de conocerse la réplica del Fiscal Barbosa, el presidente Petro, desde Salamanca, España, hizo un nuevo pronunciamiento, pero esta vez cambió la respuesta, al leer el artículo 103 de la Constitución Nacional:

Adicionalmente, Petro trinó:

De otro lado, el presidente Petro, tomando muy en serio un trino claramente "mamagallista" del periodista Daniel Samper Ospina