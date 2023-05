Carlos III fue coronado rey del Reino Unido (VIDEOS)

–En una fastuosa y solemne ceremonia en Londres, evento inédito en el Reino Unido desde hace 70 años, Carlos III, de 74 años, fue coronado este sábado en la Abadía de Westminster. El acto tuvo lugar ocho meses después de su llegada al trono tras la muerte de su madre Isabel II.



The Archbishop of Canterbury places St Edward’s Crown on The King’s anointed head. The clergy, congregation and choir all cry ‘God Save The King’. #Coronation pic.twitter.com/kGrV3W0bky

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, puso la corona de San Eduardo sobre la cabeza del rey ante unos 2.300 invitados, entre ellos un centenar de jefes de Estado extranjeros, como Luiz Inácio Lula da Silva y los reyes de España, Felipe VI y Letizia. Tras colocarle la corona, el arzobispo gritó a la congregación «Dios salve al Rey», tras lo cual se escucharon trompetas. La esposa de Carlos III, Camila fue coronada inmediatamente después de un modo similar pero más sencillo.

El evento solemne, liderado por el arzobispo de Canterbury, consistió de cinco partes: el reconocimiento, el juramento, la unción, la investidura y entronización y el homenaje.



Durante el reconocimiento, a los asistentes de la ceremonia se les preguntó si reconocen a Carlos III como su rey, a lo que respondieron «Dios salve al rey». Luego, el monarca juró respetar la ley y la Iglesia de Inglaterra y trs ello, el rey se sentó en la Silla de la Coronación para la unción, el momento más sagrado de la coronación. Durante la investidura, el rey recibió las insignias reales y se colocó la corona de San Eduardo sobre la cabeza. En la última parte de la ceremonia, el monarca volvió al trono para recibir el homenaje o juramento de fidelidad.

Sentado en la silla de roble de San Eduardo, considerado el mueble más antiguo del Reino Unido y colocado sobre un piso de mosaico medieval, Carlos III fue coronado tras recibir las distintas insignias reales, que simbolizan las responsabilidades como el jefe de Estado británico hasta el día de su muerte.

Al rey se le entregó el orbe del soberano, que simboliza el mundo; el cetro con cruz, que representa el mundo cristiano; y el cetro de la paloma, símbolo del papel espiritual del monarca.

Por último Welby le colocó la corona de San Eduardo, hecha en oro y decorada con rubíes, amatistas, zafiros, granate y topacios, la única vez en su vida que el monarca la llevará. Antes, el monarca fue ungido con aceite consagrado por el arzobispo de Canterbury, el rito religioso más solemne de la liturgia de la coronación, que requiere que el monarca esté temporalmente oculto al público.

??? ???????????

The King is dressed in symbolic ‘vestments’, and presented with items of Regalia, each a visible reminder of his role and his responsibility to God.

These include:

– The Supertunica: a coat of gold silk reflecting the splendour of Christ.

– The… pic.twitter.com/jOxGv00tNP

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023