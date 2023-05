Coronación de Carlos III: Apresan a una veintena de activistas que protestaron contra la monarquía

–La ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) condenó este sábado la que consideró «alarmante” detención por la policía londinense de varios activistas que pretendieron manifestarse contra la coronación de Carlos III. Al menos una veintena de miembros de «Republic”, un movimiento que busca elecciones democráticas del jefe de Estado, fueron apresados cuando recogían pancartas.



«Es algo que esperaríamos ver en Moscú, no en Londres», afirmó Yasmine Ahmed, directora de HRW UK, calificando de «increíblemente alarmante» la detención de una veintena de personas. «Las protestas pacíficas permiten pedir cuentas a quienes están en el poder, algo a lo que el gobierno británico parece ser cada vez más reacio», agregó.

Los hechos ocurrieron antes del inicio de la coronación de Carlos III, cuando el director del grupo antimonárquico «Republic”, Graham Smith, y otros organizadores de una manifestación contra la ceremonia, fueron arrestados. Smith estaba recogiendo pancartas para los manifestantes en la plaza de Trafalgar cuando fue detenido por la policía, según precisa el diario The Guardian.

Otros miembros de la organización fueron retenidos en circunstancias similares, mientras reunían pancartas. «Los muchachos preguntaron por qué y les dijeron: eso te lo diremos una vez que hayamos registrado el vehículo. Fue entonces cuando arrestaron a seis organizadores. Les preguntamos por qué habían sido arrestados, pero no respondieron. Es una sorpresa ya que habíamos tenido varias reuniones con la policía”, dijo Harry Stratton, miembro de «Republic”.

