Giro de Italia: Duelo de velocistas lo ganó Jonathan Milan; el colombiano Fernando Gaviria dió la pelea, pero terminó 7°

–(Foto Fernando Gaviria). Tal como estaba abvertido, la segunda etapa del Giro de Italia, cumplida este domingo, fue para velocista y ahí estuvo el colombiano Fernando Gaviria, al servicio del Team Movistar, pero el duelo lo ganó el italiano Jonathan Milan y nuestro compatriota se ubicó séptimo.



Este fue el espetacular final de la jornada:

Jonathan Milan (Bahrein – Victorious) ganó la segunda etapa del 106° Giro d’Italia, tras 202 kilómetros entre Teramo y San Salvo. El segundo y tercer lugar fueron respectivamente para David Dekker (Team Arkéa Samsic) y Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) conservó la Maglia Rosa de líder de la Clasificación General.

En el primer sprint intermedio de la jornada los velocistas fueron protagonistas, y ahí estuvo el colombiano Fernando Gaviria, quien se llevó los cuatro segundos de bonificación, superando a Michael Matthews (3), Mads Pedersen (2) y Filippo Fiorelli (1).

En el desarrollo de la competencia se registraron dos incidentes, un enredon y una caida, ésta última a 4 kilómetros de meta, pero por fortuna ninguno tuvo consecuencias graves.

Los colombianos ocuparon las siguientes posiciones en la fracción:

7- Fernando Gaviria, Movistar Team, con el mismo tiempo del ganador

84- Rigoberto Urán, EF Education-EasyPost, a 0:19

85- Einer Rubio, Movistar Team, a 0:19

96- Santiago Buitrago, Bahrain – Victorious, a 0:19

Y, bueno, para Fernando Gaviria se dará una nueva opción este lunes, aunque el trazado de la etapa tiene un perfil más sinuoso en la segunda mitad, en Melfi, tras nada menos que 213 kilómetros de recorrido. Será un día muy duro.

Segundos después de cruzar la línea de meta, el ganador de etapa Jonathan Milan dijo: “Es una emoción increíble. Ayer probé mis piernas en la contrarreloj, hoy quería ganar en el sprint. Mis compañeros me llevaron a la mejor posición posible. Es mi primera victoria de etapa en el Giro. No tengo palabras para describir cómo me siento».

A su turno el líder Remco Evenepoel, declaró: “Pudimos mantenernos fuera de problemas. El choque fue malo, por suerte me mantuve al margen. Este primer día mío con la camiseta rosa fue realmente especial».

La victoria de un Gigante. ?

En San Salvo todo es cuestión de vatios. ?? Mira los highlights de la 2?? etapa del Giro d’Italia 2023. ? #IntimissimiUomo#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/594L0f2S9Q — Giro d’Italia (@giroditalia) May 7, 2023



CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL

1- Remco Evenepoel, Soudal – Quick Step, 5:16:29

2- Filippo Ganna, INEOS Grenadiers, 0:22

3- João Almeid, UAE Team Emir, 0:29

4- Stefan Küng, Groupama – FD, 0:43

5- Primož Rogli?, Jumbo-Vism, »

6- Geraint Thomas, INEOS Grenadiers, 0:55

Los colombianos:

34- Rigoberto Urán, EF Education-EasyP, 1:54

57- Santiago Buitrag, Bahrain – Victorious, 2:21

97- Einer Rubio, Movistar Team, 3:04

120- Fernando Gaviria, Movistar Team, 3:26