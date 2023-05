Tiroteo en centro comercial de Texas deja 9 muertos y 7 heridos

–Por lo menos 9 personas muertas y 7 más heridas dejó este sábado un tiroteo que se registró en un centro comercial de la ciudad estadounidense de Allen, en el estado de Texas. Entre los muertos figura el sospechoso de perpetrar la masacre, según informó el jefe del Departamento de Bomberos de Allen, Jonathan Boyd.



En un video compartido en las redes sociales se escuchan las detonaciones, mientras la gente corre a buscar refugio.

BREAKING – Gun fire at the Allen outlet mall this afternoon, police are on the scene investigating the incident#allenoutletmall #allen #allentexas #texas #breaking #shooting #breakingnews #news pic.twitter.com/vmNgvbesJl

— Crime With Bobby (@crimewithbobby) May 6, 2023