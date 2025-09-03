Petro propondrá a la Asamblea General de la ONU la constitución de una fuerza armada de paz para acabar el genocidio en Gaza

–La constitución de una fuerza armada de paz, en la que debe participar Colombia, «para exigir que se acabe el genocidio», propondrá el presidente Gustavo Petro a la Asamblea General de la ONU. El anuncio lo hizo el jefe de Estado durante la alocución televisada de este martes, en la que presentó los avances del Gobierno del Cambio en educación media, secundaria y superior del país.

El mandatario aseguró que “las guerras modernas en el mundo se basan exclusivamente en matemáticas, se hacen desde computadores, muy cómodos en oficinas de Nueva York y de Washington, mientras las bombas caen en realidad sobre la cabeza de bebés en Gaza».

“Por eso prohibí las exportaciones de carbón a Israel, porque con ese carbón hacen bombas», dijo al denunciar que “está bloqueado el Consejo de Seguridad del que vamos a hacer parte en enero, Colombia, de Naciones Unidas».

Sustentó esta denuncia al argumentar que en estos momentos “cualquier idea de paz, Estados Unidos la bloquea, terriblemente y es la mayor potencia militar del mundo, dicen».

Por ello, enfatizó que es necesario que la Asamblea de la ONU vote, por mayoría, la constitución de esa fuerza armada de paz, en la que debe participar Colombia, que representa el respeto al “derecho a la humanidad de exigir que se acabe el genocidio».

Reiteró que “esa propuesta la llevaremos como Colombia, el país de Bolívar, al seno de la Asamblea de las Naciones Unidas» y aclaró que “si no, no nos van a respetar y seguirán matando niños y niñas en Gaza hasta exterminarlos»

?“La humanidad no puede dejar que exista un genocidio, porque las bombas que caen en Gaza también caerán en Bogotá y en Caracas y en Quito y en Buenos Aires, a pesar de lo que piensan cada uno de sus presidentes y en el África, etcétera, porque hoy la guerra matemática que se abre es contra los pueblos que no somos ricos en el mundo, que no compramos suficiente y que somos rebeldes en el sentido de que queremos una humanidad en paz y llena de vida», anotó.