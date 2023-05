La función de la Fuerza Pública es destruir la economía ilícita en su cúpula: Petro

“La función de la Fuerza Pública es, uno A, orden del Presidente de la República: destruir la economía ilícita en su cúpula, en donde toca”.

Así lo afirmó el Presidente Gustavo Petro al intervenir este miércoles en la conmemoración del 72° aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares, que se realizó en el Cantón Norte de Bogotá.

El Jefe de Estado dijo que en este tema no puede haber confusión: “Si hablan de un cese al fuego no es un cese al fuego a la economía ilícita, es lo contrario: es el ataque decidido a la economía ilícita lo que puede permitir que un grupo equis o ye diga: Bueno, llegó el momento de dejar de disparar, porque vamos a hablar, no porque vamos a engañar”.

“Entonces la orden fundamental de esta política es la destrucción de la economía ilícita, que es la base de la violencia de hoy”, dijo y subrayó que “la estrategia contra la economía ilícita tiene que ser político-militar”.

Separación de la corrupción tiene que ser tajante

En su intervención, el Mandatario consideró que “la Fuerza Pública de hoy tiene que separarse del crimen”, ya que “si nuestro objetivo es destruir la economía ilícita, no puede haber entre nosotros, por debajo de la mesa, personas, como ha habido hasta este momento, que están es dialogando, haciendo negocios conjuntamente con la economía ilícita”.

A este respecto, el Presidente precisó: “Esa corrupción, llamémosla así –que aparece de vez en vez, con nombre propio, en investigaciones de gente que estando aquí, armada, termina es prestándole servicio a la banda–, lo que está haciendo no es simplemente enriquecerse con alguna comisión que le pagan, sino que le está dando tanto poder a la banda, que esa banda va a poder matar a su propia tropa”.

“La corrupción va contra la tropa, contra el joven que está ahí en la trocha exponiéndose, arriesgándose”, dijo y agregó que “si no se captura al gran empresario o al gran lavador y la cocaína pasa por entre los huecos, finalmente todo ese dinero termina matándonos a nosotros los colombianos”.

“Entonces la separación entre cúpula, entre mandos en el territorio, en el municipio, y la banda, tiene que ser tajante”, subrayó.

De acuerdo con el Mandatario, separarse del crimen y la corrupción es lo que permite destruir la economía ilícita, “un tema que tiene que ver con la inteligencia, fundamentalmente con la contrainteligencia y obviamente con la justicia”.

“Pero tenemos que ser celosos, esa es una prioridad: no puede haber un militar o un policía, no puede haber un miembro de la Fuerza Pública en negocios con las bandas que controlan la economía ilícita porque perdemos la posibilidad de la paz”, concluyó el Presidente de la República.