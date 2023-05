En un barco y con look arrebatador Shakira se encuentra por segunda vez con Lewis Hamilton

La vida de Shakira ha dado un giro de 180 grados tras su llegada a Miami, su nuevo hogar. Ahora todo ha cambiado.

Ha pasado de no salir de casa y vivir prácticamente encerrada para evitar el acoso y persecución de los paparazzi, a tener una vida social de lo más entretenida.

En estos días, además de recibir su premio a Mujer del Año en los Billboard de las Mujeres Latinas en la Música, la colombiana también asistía a las carreras de la Fórmula 1 donde coincidió y se dejó ver de lo más sonriente con artistas como Tom Cruise.

También fue captada saliendo de cena y disfrutando de unas risas con Lewis Hamilton, el piloto con quien se le ha vuelto a ver por segunda vez.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Shakira and Lewis Hamilton were spotted enjoying a boat ride together in Miami today. <a href="https://t.co/aoiYEUx6GI">pic.twitter.com/aoiYEUx6GI</a></p>— Pop Hive (@thepophive) <a href="https://twitter.com/thepophive/status/1656478093442260992?ref_src=twsrc%5Etfw">May 11, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Este jueves, el diario THE SUN sacaba a la luz unas espectaculares imágenes de la artista con el piloto en altamar, donde además de sonriente, lucía espectacular. Si bien no significa que haya romance y quizá se trate de una bonita amistad, lo cierto es que la complicidad saltaba a la vista.

Han sido meses de mucha tristeza y dolor, y Shakira empieza a volver a ser la alegre mujer de siempre. La intérprete está que no para también en lo profesional, y es que acaba de anunciar el estreno de un nuevo trabajo.