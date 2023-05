Petro propone al Eln un cese al fuego progresivo por regiones, pero en serio para que deje de matar

–“Debemos mirar la paz desde el prisma territorial», expresó este sábado el presidente Gustavo Petro al proponer a los cabecillas del Eln un cese del fuego por regiones e ir expandiéndolo progresiva o eslonadamente al resto del territorio colombiano.

«Podemos escoger una nueva región concreta y comenzarla a hacer expandir en el espacio colombiano en en la medida en que vayamos consolidando las nuevas regiones…», precisó el jefe del Estado, tras pedirle a los integrantes del grupo ilegal armado «que se dejen de matar» y «que sea un cese de hostilidades a la sociedad”.

«..Escojamos una. Nariño podría ser. No la impongo, discutámosla, pero empecemos un cese al fuego, un cese a la hostilidad, un proceso que pueda generarle confianza a la sociedad colombiana”, puntualizó el mandatario.



Los pronunciamientos los hizo el presidente Gustavo Petro en una intervención en el Polideportivo Municipal de Bocas de Satinga, Municipio Olaya Herrera, Nariño, en un encuentro con voceros de organizaciones campesinas y étnicas del Litoral Pacífico.

El mandatario se declaró dispuesto a otorgarle a ese reducto armado ilegal estatus político.

«Sí queremos darle ese estatus político al Eln pero reconociendo la nueva realidad. En esa medida, les propongo que trabajemos, en serio, un cese al fuego. Que se dejen de matar; que sea un cese de hostilidades a la sociedad”, precisó el mandatario.

Finalmente indicó que de acoger su propuesta, de pactar en esa zona un cese al fuego bilateral, “podría entrar allí el Estado civil y demostrar que sí es posible cambiar una economía por otra y que los propios combatientes podían copar las decisiones y beneficios de esa nueva economía legal que se pueda construir entre todos para la prosperidad del territorio”.

SUSTITUCION NO DE MATA POR MATA

De otro lado, el presidente Petro avocó el tema de la sustitución de cultivos ilícitos.

“La tesis aquí planteada de sustituir una economía por otra me parece la acertada, no una mata por otra mata, en una familia mirada individualmente, sino en el territorio”, precisó al respecto.

“La primera condición para mejorar la calidad de vida es la paz”, proclamó el mandatarioy añadió:

“¿Cómo en el territorio cambia una economía por otra? Solo es posible si la otra economía es capaz de volverse territorio más próspero. Solo es posible si la otra economía que pretendemos construir colectivamente pueda darle más riqueza a la gente, un mejor vivir a la familia y un mejor nivel de calidad de vida, comenzando con que nos dejemos de matar”.

Para hacer realidad la sustitución de una economía por otra, el Presidente Petro expresó que es necesaria la inversión en salud, en educación, en vías, en medios de transporte, de vincularse al mundo, procesos de agroindustrialización en propiedad del campesino, con comercializadores inmediatos y articulados con el mercado nacional e internacional.

“Esa economía, construida integralmente, es un gran reto que región por región tenemos que ubicar, no solo por designios del Gobierno, sino con la opinión y la voluntad de las organizaciones populares de las gentes que habitan el territorio mismo”, añadió el Gobernante.

