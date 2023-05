Dos niñas en estado crítico tras incendio que mató a 19 estudiantes en Guyana

Dos de las niñas hospitalizadas tras el incendio que dejó 19 muertos en un dormitorio escolar el domingo en Guyana, se encuentran en estado «demasiado crítico», informó este miércoles el ministerio de Salud.

Las colegialas presentan un estado crítico debido a los problemas respiratorios que les ocasionó el humo, más que por las quemaduras.

«Si es necesario un tratamiento en el extranjero, se permitirá, pero los médicos aún no lo han dicho. No hemos enviado a nadie y nadie me ha informado que tenemos planes. Todavía (sus estados) son demasiado críticos», dijo a la AFP Leslie Ramsammy, asesor del ministro de salud de Guyana.

Cuba y Barbados se han ofrecido a acoger a los heridos, anunciaron las autoridades el martes. Ramsammy dijo que se enviaron muestras de ADN al Hospital Mount Sinai de Nueva York para identificar los restos irreconocibles de 13 de las 19 víctimas.

Además, el Día de la Independencia Nacional (26 de mayo) se transformará este año en un día de recuerdo y meditación, anunció la noche del martes el presidente Irfaan Ali, quien ya había decretado tres días de luto nacional el lunes.

El incendio del domingo por la noche fue iniciado por una adolescente descontenta con la confiscación de su teléfono celular por responsables del dormitorio de niñas en este pequeño pueblo minero sin salida al mar a unos 150 km al sur de la capital, Georgetown.

La menor, actualmente hospitalizada bajo vigilancia policial, fue al baño, roció insecticida en una cortina y le prendió fuego, según un alto funcionario del gobierno.

A pesar de los esfuerzos de los demás estudiantes por apagarlo, el fuego se propagó rápidamente, devastando por completo el edificio, que en parte era de madera.

Trece niñas y un niño, hijo de la encargada de la residencia, murieron en el lugar, mientras que otras cinco jóvenes fueron declaradas muertas en el hospital del distrito de Mahdia.

Este hecho ha estremecido al país de unos 800.000 habitantes que ha ganado notoriedad por la riqueza en la cuenca Guyana-Surinam, que según especialistas tiene reservas de unos 15.000 millones de barriles de petróleo asociados a importantes yacimientos de gas. AFP