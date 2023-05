Reforma a la Salud fue aprobada en primer debate en la Cámara

–Con 14 votos por el SI y 6 votos por el NO, fue aprobada en primer debate la Reforma a la Salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ahora la iniciativa pasa a consideración de la plenaria de la corporación.

El presidente Gustavo Petro celebró la decisión a través de su cuenta en Twitter:

Ha sido aprobada la.reforma a la salud en la comisión. Arduo trabajo, profundo el debate. Mucho más profundo que cuando se aprobó la ley 100. Felicito el.trabajo de los y las congresistas. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2023

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó: «La Comisión VII de la Cámara de Representantes aprobó 143 artículos que cambiarán el sistema de salud del país y les permitirán a todas y todos los colombianos tener un modelo con infraestructura de calidad, trabajadores de la salud con buenas condiciones salariales y pacientes con cuidados integrales».

Jaramillo negó que las EPS vayan a desaparecer, pues advirtió que estas serán «pieza fundamental» del nuevos sistema de salud.

No obstante, el nuevo modelo de salud le otorga la administración de los recursos del sistema de salud al Estado y la ADRES (Administradora de Recursos del Sistema de Salud) asumirá una serie de tareas que venían desempeñando las actuales EPS.

Dentro del articulado aprobado figuran las facultadas al presidente de la República, por el término de seis meses, para capitalizar la Nueva EPS.

Celebramos la aprobación en primer debate de la #ReformaALaSalud, una victoria de los territorios y zonas alejadas en donde la salud era una expectativa y no un derecho. Gracias a la labor de todos los parlamentarios de la Comisión 7ma de @CamaraColombia, a los asesores y… pic.twitter.com/sMqjXnMNDx — Luis Fernando Velasco Chaves ? (@velascoluisf) May 24, 2023

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, agradeció a todos los congresistas, incluyendo a la oposición, por el trabajo realizado en torno al proyecto.

Durante la deliberación, Jaramillo destacó: «Aquí se está buscando el término medio, no se está estatizando nada, este no es el modelo de salud ni de cuba ni de ningún país, si fuera así no habría gestoras de salud. El 75 por ciento de las clínicas hoy son privadas, estamos es buscando cómo solucionamos los problemas con la gente de la periferia, el mercado no funciona para los indígenas o los negros, sino que solo funciona para los que están en las ciudades», precisó.

También señaló: «Lo que comenzó como un proyecto ya no es, esto ha cambiado sustancialmente, con el beneplácito del presidente, hemos dialogado con todos los sectores, hemos aceptado todo lo que creemos que es importante».