Acueducto de Bogotá alerta a sus usuarios por falsos funcionarios
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) alerta a la ciudadanía de la capital y de municipios aledaños, sobre personas que se presentan como funcionarios de la entidad para cometer fraudes. Estos individuos buscan ingresar sin autorización a las viviendas o exigen dinero en efectivo por supuestos servicios, incurriendo en estafas y, en algunos casos, en robos.
Te puede interesar: Cursos gratis y formación para el trabajo en Bogotá con ‘Experta’: conoce detalles e inscríbete en este 2026
¡Recuerda! La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) no realiza cobros en efectivo ni a través de terceros. Todos los pagos se hacen exclusivamente por medio de la factura oficial. Además, las visitas técnicas a predios son programadas y notificadas previamente al usuario.
Recomendaciones clave para evitar engaños
No entregues dinero en efectivo. Ningún funcionario está autorizado para recibir pagos directamente. Todo cobro se refleja en la factura mensual de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
- Verifica la visita. Toda visita técnica se programa con antelación y puede ser confirmada a través de la Acualínea 116.
- Solicita el carné de identificación. Si alguien se presenta como funcionario del Acueducto, exige su carné institucional y comunícate inmediatamente con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) a la Acualínea 116, para verificar su identidad.
- El ingreso a viviendas solo se presenta en casos puntuales. Las únicas situaciones que podrían requerir el ingreso de un funcionario son:
- Revisión por desviaciones en el consumo.
- Verificación interna solicitada por el usuario.
- En ambos casos, la EAAB informa previamente.
- Trabajos en vía pública o exteriores no requieren ingreso. Actividades como instalación o mantenimiento de redes, medidores o hidrantes no implican el ingreso a su vivienda, salvo que el medidor esté dentro del predio y haya una solicitud previa del usuario.