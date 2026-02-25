Acueducto de Bogotá alerta a sus usuarios por falsos funcionarios

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) alerta a la ciudadanía de la capital y de municipios aledaños, sobre personas que se presentan como funcionarios de la entidad para cometer fraudes. Estos individuos buscan ingresar sin autorización a las viviendas o exigen dinero en efectivo por supuestos servicios, incurriendo en estafas y, en algunos casos, en robos.

¡Recuerda! La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) no realiza cobros en efectivo ni a través de terceros. Todos los pagos se hacen exclusivamente por medio de la factura oficial. Además, las visitas técnicas a predios son programadas y notificadas previamente al usuario.

Recomendaciones clave para evitar engaños

No entregues dinero en efectivo. Ningún funcionario está autorizado para recibir pagos directamente. Todo cobro se refleja en la factura mensual de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).