Judicializaron a sujeto que profirió amenazas contra el Presidente del Once Caldas

La Fiscalía General de la Nación, identificó al presunto responsable de enviar un mensaje amenazante en contra de Tulio Mario Castrillón Tobón, presidente de la Organización Deportiva Once Caldas.



Los elementos de prueba indican que Sergio Alejandro Marín Blandón, a través de una red social, habría hecho una publicación en la que anticipaba un posible ataque en contra de la integridad física del dirigente del equipo profesional de fútbol.



Las expresiones intimidantes ocasionaron alarma, zozobra y terror al señor Castrillón Tobón, a su círculo familiar y a personas cercanas a su entorno laboral. En ese sentido, se obtuvo orden de captura en contra del señalado agresor, la cual fue materializada por unidades de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Manizales.



Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Caldas imputó a Marín Blandón el delito de amenazas.



El procesado, de 22 años, no aceptó el cargo, seguirá vinculado al proceso y deberá cumplir medidas no restrictivas de la libertad, entre estas no podrá acercarse ni ingresar al estadio Palogrande de Manizales, deberá mantenerse alejado de la víctima y atender los llamados de la justicia.