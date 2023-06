Llegada de cruceros internacionales a Colombia aumentó 151%

a industria de cruceros en Colombia está experimentando un resurgimiento en su crecimiento y las cifras así lo indican. Al comparar la temporada de 2021-2022 frente a la de 2022-2023, las recaladas aumentaron 151% y la llegada de pasajeros subió 346%.

Lo anterior significa que en la última temporada hubo 219 recaladas, arribaron 355.559 pasajeros y atracaron 34 líneas de cruceros, entre las que se destacan Norwegian Cruise Line de Estados Unidos, al igual que Royal Caribbean, Tui Cruises de Alemania, MSC Cruises de Suiza y el Silversea Cruises de Mónaco.

De acuerdo con cálculos de ProColombia, consultadas las bases de los puertos de las ciudades y de la Dirección General Marítima (Dimar), los destinos en Colombia que registran un alto volumen de actividad son Cartagena, Santa Marta y San Andrés.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó que las cifras confirman que “en esta última temporada se ha visto un incremento en las llegadas de cruceros a otros destinos que ofrecen experiencias relacionadas con ecoturismo. Esa es una buena noticia para el país, porque nos permite fortalecer la cadena de valor del turismo de naturaleza”.

Por su parte, la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, señaló que “en el propósito de promocionar a Colombia a nivel internacional como destino ideal para cruceros, y bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también nos hemos encargado de diversificar los destinos con puerto. Como resultado, al finalizar la última temporada 2022-2023, se lograron importantes avances, destacando el aumento de la actividad de cruceros en Bahía Solano, Coveñas, Leticia, Gorgona, Utría y Urabá. Estos destinos recibieron a más de 1.650 pasajeros, contando con la presencia de siete líneas de cruceros y un total de 13 recaladas”.

Es importante resaltar que desde la activación de esta industria en 2006 se ha presentado un crecimiento considerable en la llegada de cruceros pasando de 53 recaladas ese año a 145 en 2022. Este crecimiento se ve reflejado no solo en la diversidad de líneas de cruceros que llegaban al país, sino en las líneas especializadas en lujo y exploración.

Además, durante 2022, gracias a la gestión de ProColombia y demás aliados, se lograron abrir los puertos de Sapzurro, Capurganá y el Golfo de Morrosquillo, en donde por primera vez recibieron un crucero tipo expedición de la línea de cruceros Lindblad-National Geographic durante el segundo semestre. Esta operación se mantiene para 2023.

Proyecciones para la temporada 2023-2024

Según las proyecciones sujetas a cambios en la programación, se estima que durante la temporada 2023-2024, Colombia recibirá un total de 214 visitas de al menos 30 líneas de cruceros, lo que se traducirá en aproximadamente 329.226 pasajeros. Además, se espera que se realicen 15 recaladas inaugurales en Cartagena, marcando la primera vez que estos cruceros lleguen a la ciudad.

Considerando el gasto promedio por pasajero y por tripulante estimado en el estudio «Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies», se calcula que esta actividad tendrá un impacto económico cercano a los USD$ 50 millones de dólares para la temporada 2023-2024.