42.000 ciclistas del país se beneficiarán con una nueva versión del programa ‘Bicidestrezas’ de la ANSV

Con base en los datos de fatalidad de ciclistas en el país durante los últimos tres años, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lanza hoy en Cartagena la segunda versión del programa ‘Bicidestrezas’, una estrategia que busca promover la movilidad segura de este actor vial desde el enfoque de convivencia pacífica, en 60 municipios donde se identificó una concentración del 83% de las fatalidades.

Como indica Lina María Huari, directora encargada de la ANSV: “Ninguna muerte en la vía es admisible y por eso, nuestra apuesta es trabajar de la mano con los territorios para lograr el cambio por la vida. Desafortunadamente, en lo corrido de enero a abril de este año, 143 usuarios de bicicleta han fallecido, de esos 14 fueron niñas y niños”.

Para la funcionaria, esta versión de ‘Bicidestrezas’ espera impactar a más de 42.000 personas de 22 departamentos y se desarrollará teniendo en cuenta dos pilares del enfoque del Sistema Seguro: comportamiento y vehículos seguros, que cuenten con sus componentes en condiciones que permitan máxima maniobrabilidad y la mejor respuesta ante imprevistos.

El programa ofrece varias metodologías para generar intervención en los ciclistas dentro de los municipios, uno de ellos es el ‘Reto Bicidestrezas’, actividad en la que previo acuerdo con las autoridades locales se establece un espacio público con alta movilidad de ciclistas en donde se implementen acciones en vía que incluyen un reto de habilidades y destrezas.

Además, como novedad sobre la versión anterior, se contará con otros tipos de intervenciones como formación en tres módulos teórico-prácticos, un espacio para el análisis y prevención de prácticas de riesgo, la asistencia técnica a empresas y un taller de mecánica, en el cual, previa autorización de los ciclistas se podrán realizar ajustes y cambios de los sistemas de frenado y rodamiento.

“Yo acostumbro a venir a la ciclovía los domingos y hoy me encontré con algo totalmente diferente gracias a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hicimos un recorrido por la pista de habilidades en bici, asistí al taller para mantenimiento de la bicicleta y me entregaron las luces para hacernos visibles. Fue una experiencia muy bonita para mejorar e incentivar el control y la protección necesaria para que no haya más muertes en el país”, aseguró Wignis Chourio, habitante de Cartagena.

La puesta en marcha de esta iniciativa se desarrolló en Cartagena y durante la semana siguiente seguirá su recorrido en ciudades como Cali, Barranquilla, Pereira y Bogotá.

«Una estrategia que, sin duda fortalece nuestra labor de promover hábitos seguros y el uso de la bicicleta como un medio de transporte sostenible. Una campaña muy importante en una ciudad, como la nuestra, donde la movilidad en este vehículo es muy activa, es una oportunidad grande de capacitación para que todos los que comparten la vía se respeten», afirmó Janer Galván Carbonó, dir. del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena.

Finalmente, el programa se desarrollará durante seis meses y estará presente en Riohacha, Valledupar, Dosquebradas, Neiva, Facatativá, Jamundí, Villavicencio, Soacha, Tuluá, Santa Marta, Cúcuta, Popayán, Pasto, Montería, entre otros lugares del país.