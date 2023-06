Se vislumbra el hundimiento del proyecto de marihuana recreativa por falta de votos

El anuncio de la bancada de Cambio Radical de abandonar el proyecto que regula el uso de la marihuana con fines recreativos para mayores de edad en Colombia pone en jaque la iniciativa y representaría un inminente hundimiento del proyecto.

La bancada de Cambio Radical anunció no apoyará la iniciativa, al tiempo que criticó el hecho de haber dejado para el último día la votación de esta reforma, lo que impide que el proyecto pueda ser modificado.

El senador Carlos Fernando Motoa dijo que “el Gobierno permitió que el quórum se desintegrara (…) pretenden conseguir las mayorías, pero Cambio Radical no participará del debate porque no podemos hacer absolutamente nada y no se le puede cambiar una sola coma a esta reforma constitucional”.

Cabe destacar que durante la plenaria del lunes 19 de junio, y luego de más de cuatro horas de sesión, se levantó la plenaria del Senado, cuando se discutía en su octavo y último debate el proyecto de acto legislativo que busca regular el consumo recreativo del cannabis en adultos en Colombia.

La sesión se levantó por falta de quorum decisorio, en medio de acalorados reclamos de legisladores a la mesa directiva. Se convocó otra vez para este martes a las 2:00 p.m.

Durante el debate se escucharon más de 25 intervenciones de legisladores a favor y en contra de la iniciativa, que este martes tendrá su última oportunidad para ser aprobada o rechazada.

Por tratarse de una reforma a la Constitución, el texto debe ser aprobado en el período ordinario de sesiones que termina este martes, con mayoría calificada, en este caso 54 votos a favor, de lo contrario, corre el riesgo de hundirse y no cumplir su trámite.

En caso de no llegar a aprobarse, la iniciativa tendría que volver a ser presentada en un nuevo período ordinario de sesiones e iniciar su trámite desde cero.

El proyecto en discusión pretende modificar el artículo 49 de la Constitución colombiana para eliminar la prohibición para la producción, distribución, comercialización y venta de esta sustancia mediante el otorgamiento de licencias por parte de la autoridad competente.