«Son las sociedades que cuidan a las personas y a las democracias las que cuidarán el planeta»: Alcaldesa Claudia López

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, dio apertura esta mañana al Cuarto Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz, un escenario internacional que contribuye con la construcción de una agenda global en pro de la paz sostenible en los territorios. Esta iniciativa, liderada conjuntamente por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU, por sus siglas en ingles), y es una continuación del Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, celebrado en Madrid (España) en 2017 y 2018.

En la instalación, la Alcaldesa Mayor les dio la bienvenida a los mandatarios, invitados especiales y participantes: “Bienvenidos a Colombia y a Bogotá, un país y una ciudad que, como pocos, han luchado por construir paz social, paz ambiental y paz política. Colombia aún tiene muchos desafíos en estas materias, pero nunca se ha rendido, ni se rendirá”.

La mandataria destacó, con visible entusiasmo, que no es coincidencia que este foro haya comenzado en 2017 por una mujer, Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, y que hoy lo reciba con orgullo la primera alcaldesa de Bogotá: “Esta conversación no la hemos liderado mujeres por casualidad, sino porque somos las principales protagonistas de los efectos de la inseguridad y la violencia en cualquier rincón del mundo”.

En su intervención, la mandataria Distrital afirmó que las mujeres saben cómo la violencia ha tocado sus vidas y sus cuerpos, y por eso la importancia de construir ciudades y territorios de paz, que las una: “Tenemos, afortunadamente, más voz y representación pública y política. Todas las ciudades, todos los expertos y expertas que participan que nos acompañan en este foro, pueden dar cuenta de las decisiones corajudas que hemos tomado”.

En esta edición del Foro se debatirá sobre tres ejes temáticos: Paz social, paz ambiental y paz con seguridad. Participarán cientos de líderes y representantes de organizaciones internacionales, sociedad civil y la academia, además de 30 alcaldes y alcaldesas provenientes de 16 países del mundo. Es una oportunidad para repensar sobre la importancia de las ciudades y los territorios que permita transformar situaciones de conflicto.

“Estamos aquí para construir ciudades y territorios de paz, pero los estados Nación deben hacer lo propio. Si queremos paz global, debemos empezar por lo obvio, que es cuidar a las personas”, afirmó la Alcaldesa Mayor de Bogotá.

En ese sentido, la mandataria sostuvo que la primera condición de la paz es que todas las personas sean reconocidas y respetadas como iguales, “no solo ante la ley, sino por la vida, para poder desarrollar todo nuestro potencial como individuos y aportarles a las sociedades”.

Además, reiteró que son las mujeres, las niñas y las jóvenes las que más adversidades padecen. “Necesitamos ser deseados desde que nacemos, con educación inclusiva, respetuosa, que empodera, esa es la primera condición para formar ciudades y territorios de paz”, comentó.

La alcaldesa explicó que Bogotá está haciendo la mayor inversión pública de su historia. Resaltó, por ejemplo, que en materia de educación se están construyendo 70 colegios públicos, que se han entregado más de 133.000 tabletas con Internet para cerrar la brecha digital y que, además, se puso en marcha el mayor programa de becas de educación superior de América Latina, como “Jóvenes a la U”, y “Todos a la U”.

A esta inversión social se suma el “Sistema Distrital de Cuidado”: “Usamos la infraestructura existente, agregamos horarios y servicios de cuidado para ellas, como lavandería pública, también servicios de educación para que terminen su bachillerato, accedan a oportunidades de formación técnica, tecnológica o universitaria y que puedan acceder a un empleo digno”, señaló la mandataria capitalina.

López también insistió en el cuidado permanente de la democracia. Dijo que los regímenes políticos que no respetan los derechos de sus ciudadanos están rompiendo la institucionalidad en el mundo: “Si esos ciudadanos con justicia social no tienen voto libre, no tendremos paz, ni territorial, ni global. Solo los regímenes igualitarios, respetuosos y democráticos, construirán justicia social y global a escala local y planetaria”, anotó.

En la apertura del evento también participó Jan Van Zanen, alcalde de La Haya (Países Bajos), quien celebró la realización del foro internacional como un encuentro que permite construir una agenda de paz para dar soluciones desde una perspectiva pacífica. “Es un honor estar por segunda vez en la capital de Colombia. Esta es una ciudad que ha puesto al cuidado en el centro de su agenda para poder desarrollar la paz sostenible y atender las necesidades de las comunidades”, indicó Van Zanen.

El alcalde de La Haya manifestó que el papel de los gobiernos locales en la consolidación de la paz no debería limitarse únicamente a la mediación. “Los gobiernos locales tienen la capacidad de evitar conflictos, pero también tenemos la responsabilidad y la capacidad de mantener y construir puentes entre las personas”, aseguró.

Amina J. Mohamed, vicesecretaría General de Naciones Unidas, fue otra de las ponente en la instalación del Foro. Ella aseguró que es a través de las instituciones públicas que se puede llevar la antorcha del desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras. “Construir sociedades pacíficas, justas e incluyentes, que brinden igualdad de acceso a la justicia, basadas en el respeto a los Derechos Humanos, debe ser el centro se nuestro plan de acción”, resaltó Mohamed.

También agregó que “esto es fundamental para abordar cambios fundamentales en los paradigmas de desarrollo, con el fin de proporcionar un mejor acceso a los servicios básicos, mejorar las oportunidades socioeconómicas y fortalecer los sistemas de gobernanza”.

Finalmente, Manuela Carmena, cofundadora del Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz, dijo en su intervención que en pleno siglo XXI es imprescindible que se cuide la democracia, “este es el sistema más eficaz y eficiente para los pueblos, para los países, es el prototipo de actuación en el que todos y cada uno somos iguales”.

Carmena aseguró que la democracia significa analizar, observar y cuidar. “Esa primera acción, que el cuidado de la democracia implica, significa también el análisis y observar nuestras instituciones. Así, podemos hacer una democracia más fuerte y más efectiva para disminuir nuestras violencias y convertir a nuestras comunidades en territorios de paz”, sostuvo la exalcaldesa de Madrid.

Entre los alcaldes invitados al foro están: Carolina Cosse, intendenta de Montevideo (Uruguay) y presidenta del CGLU; Jan Van Zanen, alcalde de La Haya (Países Bajos) y co-presidente del CGLU así como Omolola Essien, alcaldesa del Gobierno Local de Lagos Continental (Nigeria).

La realización de este foro cuenta con el apoyo de la Diputación de Barcelona; el Foro de alcaldesas y electas iberoamericanas; la Coalición Latinoamericana de Ciudades Contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia (LAC); la Cámara de Comercio de Bogotá; la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ); y las embajadas de Francia y Suecia en Colombia.

Los principales espacios de este Foro serán transmitidos por el Canal Capital y por las redes de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para conocer la agenda completa del foro se puede acceder a la página web www.ciudadesdepaz.com