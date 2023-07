Niños y niñas, a visitar la Cinemateca antes de que finalicen las vacaciones

Crédito: Cinemateca de Bogotá

?Este sábado 8 de julio se realizará una nueva jornada de Tómate la Cinemateca en medio de las Vacaciones Recreativas, donde experimentarás, recorrerás y disfrutarás de conciertos de música infantil, espectáculos escénicos, películas, lecturas, actividades inmersivas de realidad virtual y muchas experiencias más para niños y niñas que se acercarán al mundo de las artes audiovisuales de diversas maneras.

Vive estas experiencias a través de microtalleres, títeres, películas, creación y mucha diversión.

Esta es la programación del día:

Experiencias

¿Recuerdas el clásico juego de saltar lazo, o jugar al ula ula? Te invitamos a jugar y compartir risas con Lilian y Alejo, quienes llevarán aros y lazos de colores y formas raras para saltar y jugar de una manera poco convencional.

Sin ti, no podremos jugar. Eres nuestro invitado.

Horarios: 9:00 a.m. a 12:00 m. – 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Calle Museo

*Actividad para toda la familia

*Entrada libre

Juega y experimenta en realidad virtual

Imagina dibujar objetos que parecieran cobrar vida, viajar en el tiempo, bailar con robots, lanzar aviones de papel que vuelan en universos virtuales donde tú serás el protagonista.

¡Ponte las gafas y transita por nuevos mundos!

Horarios: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. – 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Coworking

*Actividad para niñas y niños mayores de 6 años

*Entrada libre

Universo de sensaciones junto a tu bebé

Te invitamos a emprender un viaje por un universo de sensaciones junto a tu bebé. Con-tacto busca encontrar formas diversas para fortalecer los vínculos afectivos entre madres y padres con sus hijos y crear lazos entre los niños y niñas en la primera infancia. Está dirigido a niñas y niños de primera infancia, padres, madres y cuidadores y mujeres gestantes.

Horarios: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. – 3:30 p.m. a 4:30 p.m.

Lugar: Taller de la imagen

*Actividad para niñas y niños de 0 a 6 años

*Entrada libre

Estación de Maquillaje

Viaja con tu imaginación y transita por un mundo donde te puedes convertir en el ser que siempre has querido interpretar. Ven y diviértete maquillándote de tu personaje favorito.

Horarios: 10:00 a.m. a 12:00 m. – 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lugar: Calle Museo

*Actividad para niñas y niños

*Entrada libre

Experiencias

Ana y su abuelo también irán a las Vacaciones Recreativas en la Cinemateca de Bogotá. Ella compartirá algunos recuerdos atesorados junto a su abuelo Beto y junto a los niños, las niñas y sus familias, recordarán y hablarán de cuándo él era constructor y de como ahora vemos y disfrutamos la ciudad. ¿La construimos juntos? Te esperamos.

El abuelo anda muy cansado por estos días y necesita la ayuda de mentes brillantes que le den vida a nuestras ciudades.

Ven a jugar, crear y construir tu propia ciudad.

Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. – 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lugar: Itinerante

*Actividad para toda la familia

*Entrada libre

Observación en Telescopio

La observación del cielo motiva a las personas a preguntarse cómo se perciben los objetos celestes a través del telescopio, se conversa sobre la manera correcta y segura de observar, las características generales de los equipos y sobre las particularidades de los objetos celestes observados; se realiza observación del sol sujeta a las condiciones climáticas.

Horario: 10:00 a.m. – 11:00 a.m. – 12:00 m. – 2:00 p.m. – 3:00 p.m. – 4:00 p.m.

Lugar: Salida Sumapaz – Calle 19

*Actividad para toda la familia

*Entrada libre

Laboratorio sensorial

Déjate llevar por un camino lleno de sensaciones y piérdete en las diferentes texturas que no dejarán que salgas de tu propia imaginación.

Horarios: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. – 11:00 a.m. a 12:00 m. – 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Sala Rayito

*Actividad para niñas y niños de 0 a 6 años.

*Entrada libre

Domo Planetario de Bogotá

Un cielo lleno de historias

En esta actividad se invita a los participantes a reconocer el cielo como un espacio donde diferentes culturas se han inspirado al observar las estrellas, y han creado muchas que se han transmitido desde muchas generaciones. De esta forma también se abordan temas como astronomía observacional, objetos astronómicos que podemos contemplar a simple vista y características de la bóveda celeste mientras se navega el cielo nocturno mezclando historias entre astronomía y mitología.

Horarios: 10:00 a.m. a 12:00 m. – 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lugar: Salida Sumapaz – Calle 19

*Actividad para toda la familia

*Entrada libre

Cine club

¡Te invitamos a nuestro cine club de cine y lectura! Acompáñanos a esta sesión de lectura en familia donde, con las canciones del libro ‘Cocorobé: cantos y arrullos’, jugaremos con los sonidos, la música y las historias, explorando la creatividad por medio de los sentidos.

Horarios: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Becma – Objetoteca

*Actividad recomendada para niñas y niños mayores de 7 años

*Entrada libre con previa inscripción: Cocorobé: cantos y arrullos (google.com)

Talleres

En esta ocasión fomentará la creatividad y el trabajo colaborativo a través del LEGO® Serious Play. Como herramienta de socialización y formación no lineal, que permita un mejor entendimiento del potencial creativo de cada participante a través de su propia visión del mundo.

Horario: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lugar: Becma – Objetoteca

*Actividad recomendada para niñas y niños mayores de 10 años

*Entrada libre con previa inscripción: Encuentros: Historias con LEGO serious play® (google.com)

Astrobebés

Es un espacio pensado para la primera infancia, donde los padres o adultos acompañantes encontrarán herramientas de interacción con sus menores a través de temas astronómicos abordados desde la música, la literatura y el juego.

Horario: 10:00 a.m. – 11:00 a.m. – 12:00 m. – 2:00 p.m. – 3:00 p.m.

Lugar: Lab 1

*Actividad recomendada para niñas y niños entre 3 y 7 años

*Entrada libre con previa inscripción: Astrobebés

Conociendo la Luna

Conversaremos acerca de nuestro satélite natural y sus relaciones culturales, estas pueden ir desde las formas, figuras o elementos mitológicos asociados a ella. Igualmente cómo se hace el estudio de su superficie y de donde viene la nomenclatura de sus cráteres y mares.

Horario: 11:00 a.m. – 12:00 m. – 2:00 p.m. – 3:00 p.m – 4:00 p.m

Lugar: Lab 2

*Actividad recomendada para toda la familia

*Entrada libre con previa inscripción: Conociendo la Luna

Teatro y circo

Kivy Karavan Cirkus es un circo de legado familiar. Al reencontrarse en este, Wilfredo Fu, Yánqay y Dominik, cuentan sus historias y las experiencias que han vivido por el mundo, sus éxitos y sus “fracasos”, aquellos que los llevarán a jugar y a encontrar nuevas formas de vivir el circo, la relación con su familia y con sus propias capacidades, tanto físicas como emocionales.

Horario: 12:00 m.

Lugar: Sala Capital

*Actividad recomendada para toda la familia

*Entrada libre con boleta en Taquilla

Domo

Contenidos audiovisuales inmersivos

En esta experiencia de 180° podrás viajar a nuevos mundos reales e imaginarios atravesando sonidos, lugares y texturas increíbles. ¡Bienvenidos a nuestro domo!

Horarios: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. – 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Hall Sala Capital

*Actividad recomendada para toda la familia

*Entrada libre

Experiencia

Estación de maquillaje

Viaja con tu imaginación y transita por un mundo donde te puedes convertir en el ser que siempre has querido interpretar. Ven y diviértete maquillándote de tu personaje favorito.

Horarios: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. – 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Hall Sala 2 y 3

*Actividad para niñas y niños

*Entrada libre

Películas

Pantallas Divertidas

9:00 a.m. – Para Norman

12:30 m. – Zootopia

2:00 p.m. – Kubo y la búsqueda del samurai

4:00 p.m. – Ralf, el demoledor

Lugar: Hall Sala Capital

*Actividad para toda la familia

*Entrada libre

Un pequeño labrador llamado «Little Q» está entrenando para convertirse en un perro guía para los ciegos. Cuando finaliza su entrenamiento es enviado a ayudar a un famoso chef que ha perdido la vista recientemente, Lee Bo Ting. Irritable y poco amigable, Bo Ting duda al principio de si confiar en Little Q, y trata de alejarlo en distintas ocasiones. Sin embargo, a través de su perseverancia y lealtad, logra enseñar a Bo Ting que todavía vale la pena confiar en alguien, lo que abre un nuevo universo de posibilidades para el chef.

Horario: 12:00 m.

Lugar: Sala 3

*Actividad recomendada para niñas y niños mayores de 7 años

*Entrada con costo

En Cuentazos con Efectazos, Papá blabla e Hijo jojo leen y narran cuentos inéditos colombianos, además Hijo jojo, hace los “efectazos” que son sonidos que produce con la boca y que acompañan las acciones de los personajes de cada cuento.

Cada capítulo está inspirado en las experiencias y transformaciones, físicas, mentales y sociales que viven los niños entre los tres y los ocho años.

Las proyecciones vienen acompañadas de una actividad musical en la sala de cine. Una vez termina la proyección, el equipo creativo de la serie, realiza una dinámica para interactuar con la audiencia que asiste a la proyección.

Horarios: 11:00 a.m.

Lugar: Sala 2

*Actividad para toda la familia

*Entrada libre con boletería en taquilla

Espectáculo musical

Un Bosque EnCantado nos recuerda valores fundamentales para el cuidado de la vida y las relaciones humanas a través de ritmos contemporáneos que abarcan diversos géneros.

Sus canciones se inspiran en sabidurías ancestrales y usa la voz de los animales como personajes.

Horarios: 3:00 p.m.

Lugar: Sala Capital

*Actividad para toda la familia.

*Entrada con costo

