Texas despliega un ‘muro flotante’ para frenar el cruce fronterizo de migrantes

–Las autoridades del estado de Texa, EE.UU., comenzaron este fin de semana la instalación de una cadena de boyas gigantes en el río Bravo, también conocido como río Grande, para obstaculizar la entrada de inmigrantes desde México.

Varios camiones cargados con decenas de boyas color naranja fueron vistos el viernes en el tramo de la frontera entre Eagle Pass y Piedras Negras, localidades frente a las que ha comenzado la instalación del nuevo ‘muro flotante’, reportaron medios mexicanos.

«Hoy comienza la instalación de una nueva barrera marina en el río Grande», tuiteó este sábado el gobernador local Greg Abbott, agregando que «los soldados de la Guardia Nacional de Texas desplegados en la operación Lone Star trabajan día y noche para mantener la línea contra la crisis fronteriza de Biden».

New marine barrier installation on the Rio Grande begins today.

Texas DPS is overseeing the project in Eagle Pass.

More to come. pic.twitter.com/nHrTqUG7Fi

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 7, 2023