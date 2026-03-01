EE.UU. reconoce sus primeras bajas en la agresión contra Irán

–Tres militares estadounidenses han muerto y cinco han resultado gravemente heridos en el marco de los ataques del país norteamericano contra Irán, informó este domingo el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM, por sus siglas en inglés).

Según apuntó el organismo, varios militares sufrieron heridas leves por metralla y conmociones, y se encuentran en proceso de regresar al servicio. «Las operaciones de combate de gran envergadura continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en curso», aseveraron.

Previamente, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, declaró que Estados Unidos no inició el conflicto con Irán, pero aseguró que le pondrá fin.

«No toleraremos misiles potentes dirigidos contra el pueblo estadounidense. Estos misiles serán destruidos, junto con la producción de misiles de Irán. La Armada iraní será destruida. Y como el presidente [estadounidense Donald] Trump ha dicho toda su vida, Irán nunca tendrá armas nucleares. Estados Unidos no inició este conflicto, pero lo terminaremos», escribió Hegseth.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) aseguró que sus ataques de represalia contra bases estadounidenses en Oriente Medio han causado 560 bajas en las fuerzas de EE.UU., entre muertos y heridos.

«La base militar estadounidense en Baréin fue atacada con dos misiles balísticos y otras bases estadounidenses en la región sufrieron repetidos ataques, lo que ha provocado hasta ahora la muerte o heridas a 560 soldados estadounidenses», reza el comunicado de la Guardia Revolucionaria.

Además, se informó que la base naval estadounidense Al Salem, en Kuwait, «quedó completamente fuera de combate», y tres instalaciones de la infraestructura naval de EE.UU. en la base de Mohammed Al-Ahmad también fueron destruidas. La base naval estadounidense en Mina Salman de Baréin también fue alcanzada por cuatro drones, «lo que causó graves daños a sus centros de mando y apoyo», aseguró Teherán.

La Guardia Revolucionaria también anunció que Teherán ha impactado con misiles a tres petroleros de EE.UU. y del Reino Unido en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que ahora «están en llamas».

Asimismo, medios locales informaron que, tras un ataque con misiles lanzado ayer por el CGRI contra una residencia de agentes de la CIA en Emiratos Árabes Unidos, seis altos cargos de inteligencia murieron y otros dos resultaron heridos.

El CGRI afirma haber atacado con misiles balísticos el portaviones USS Abraham Lincoln

El portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos, informó el domingo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), citado por Fars.

«Tras las acciones llenas de orgullo de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán y el ataque contra objetivos del enemigo estadounidense?sionista, el portaviones USS Abraham Lincoln de la Armada de Estados Unidos fue atacado con cuatro misiles balísticos», reza el comunicado.

«Los poderosos golpes de las Fuerzas Armadas al exhausto cuerpo militar del enemigo han entrado en una nueva fase, y la tierra y el mar se convertirán, cada vez más, en el cementerio de los invasores terroristas», agrega.

?Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

?The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Por su parte, el Comando Central (CENTCOM, por sus siglas en inglés) estadounidense desmintió el reporte iraní, asegurando que el portaviones USS Abraham Lincoln no fue alcanzado. «Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron», precisa el organismo, al agregar que el buque sigue lanzando aviones de guerra en el marco de la agresión no provocada de EE.UU. e Israel contra la nación persa.

El buque fue desplegado en enero cerca de Irán, en medio de la escalada de tensiones entre EE.UU. y la República Islámica.

Escalada en Oriente Medio

Irán siempre ha defendido su derecho a mantener su programa nuclear, recalcando su naturaleza pacífica, y ha afirmado que no tiene intención de desarrollar armas atómicas.

En medio de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el Ministerio de Defensa israelí anunció la madrugada del sábado el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica de Irán para «eliminar las amenazas al Estado de Israel».

Más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que las fuerzas de Washington se habían unido a la agresión contra el país persa.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio. Durante la operación conjunta de EE.UU. e Israel contra el país persa, murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, cuatro familiares y varios altos cargos del país persa.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que las Fuerzas Armadas de Irán lanzarían en breve la operación ofensiva más devastadora de su historia contra Israel y Estados Unidos.

El presidente Masoud Pezeshkian prometió: «Este importante crimen nunca quedará sin respuesta y abrirá una nueva página en la historia del mundo islámico». (Información RT).